Bellingem “Bavariya” ilə oyun barədə: “Ya hər şey, ya da heç nə”

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Cud Bellingem UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində “Bavariya” ilə keçiriləcək oyunun əhəmiyyətindən danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilk oyunda Münhen komandası 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
“Bu matç mövsümün həlledici anıdırmı? Ola bilər. Xüsusilə La Liqadakı mövqeyimizi nəzərə alsaq, bu, çox əhəmiyyətli bir oyundur. Bəli, sabahkı oyun bizim üçün final kimidir. Çempionlar Liqası uğrunda mübarizə aparmaq və onu qazanmaq istəyirik.
Kubok uğrunda mübarizə aparmaq istəyirik, sadəcə kənardan izləmək yox. Bu, həlledici bir matçdır və hamımız onun əhəmiyyətini başa düşürük. Qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Ən əsası oyunda qalmaqdır. Çətin olacaq. Yalnız bizim günahımız olduğuna görə geridəyik. Çox uzun bir oyun olacaq.
Çempionlar Liqasındakı hər hansı bir məğlubiyyət, vəziyyətimizi nəzərə alsaq, fəlakətdir. Çox şey təhlükədədir və biz yaxşı oynamalıyıq. Bu oyunda, ya hər şey, ya da heç nə, bu, bizim düşüncə tərzimizdir. Gizlənməyəcəyik, özümüzə inanmaq istəyirik, başqa şanslar olmayacaq. Oynamalı və qalib gəlməliyik”, - Madrid Universal Bellingemin sözlərini sitat gətirir.