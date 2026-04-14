14 Aprel 2026
14 Aprel 2026 21:57
Xavyer Maskerano “İnter Mayami”nin baş məşqçisi vəzifəsindən gedib

“İnter Mayami”nin baş məşqçisi Xavyer Maskerano vəzifəsindən ayrılmaq qərarına gəlib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti X sosial media səhifəsində məlumat verib.

“Xavyer Maskerano baş məşqçi vəzifəsinə son qoymaq qərarına gəlib. Çempion, heyəti ilə birlikdə əbədi olaraq “İnter Mayami” ailəsinin bir hissəsi olaraq qalacaq və ilk ulduzumuzla əbədi olaraq əlaqələndiriləcək”, - deyə “flamingos” klubu açıqlama verib.

Argentinalı məşqçi 2025-ci ilin əvvəlində “İnter Mayami”yə rəhbərlik etməyə başlayıb. Onun müqaviləsi 2027-ci ilin sonuna qədər qüvvədə olub. Onun rəhbərliyi altında komanda MLS Kubokunu qazanıb.

