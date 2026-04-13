Tomas Müller: “Real Madrid” bu il əvvəlki kimi güclü deyil”

“Bavariya”nın keçmiş yarımmüdafiəçisi Tomas Müller Münhen komandasının UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsində “Real”la qarşılaşacağı cavab oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun aprelin 14-də “Arena Münich” stadionunda keçiriləcək.
“Düzünü desəm, “Real Madrid” bu il keçən əvvəlki kimi güclü deyil, amma yenə də çoxlu əla oyunçuları var. Onlar həmişə zərər verə, həmişə təhlükəli ola bilərlər.
“Bavariya” bu mövsüm yaxşı mövsüm keçirdi və komandanın növbəti addımı atmağa hazır olduğunu hiss etmək olar. Onların yarımfinala çıxmaq şansları, şübhəsiz ki, yüksəkdir, amma əvvəlcə son addımı atmalıdırlar.
Bu kimi oyunlarda enişlər və enişlər olur. Hər şey düz xətt üzrə getmir. “Bavariya” bu mövsüm çox ardıcıl olub və geriləmə, pis ötürmə və ya qol sizi yoldan çıxarmaması üçün bu ardıcıllığa ehtiyacınız var”, - Sport1.de Müllerin sözlərini sitat gətirir.
İlk görüş 7 apreldə “Santyaqo Bernabeu”da baş tutub və “Bavariya”nın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.