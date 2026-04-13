Siyasət Əsgərov: “Məqsədimiz qələbə qazanmaqdır”

13 Aprel 2026 16:51
“Sabah çox vacib oyuna çıxacağıq. Andorra yığması ilə ardıcıl iki dəfə qarşılaşacağıq”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Siyasət Əsgərov dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Andorra yığması ilə səfərdə keçiriləcək oyunöncəsi AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

“İndiki məqamda yalnız səfər matçını düşünürük. Qrupda daha yaxşı mövqedə qərarlaşmaq üçün Andorra ilə görüşlər böyük önəm kəsb edir. İspaniyada beş günlük təlim-məşq toplanışı keçdik, oyuna yaxşı hazırlaşdıq. Futbolçular da çox həvəslidirlər, matçın vacibliyini dərk edirlər. Rəqib barədə bütün məlumatları onlarla bölüşmüşük. Komanda oyuna tam hazırdır. Məqsədimiz Andorra ilə hər iki oyunda qələbə qazanmaqdır”, - deyə o söyləyib.

Qeyd edək ki, C liqasının üçüncü qrupu çərçivəsində aprelin 14-də Andorra la Vella şəhərindəki Milli Stadionda keçiriləcək Andorra - Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlanacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın polşalı qapıçısı Mateuş Koxalski Salyanda - VİDEO
16:35
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın polşalı qapıçısı Mateuş Koxalski Salyanda - VİDEO

Polşalı qolkiper azyaşlı futbolçulara dəstək oldu
Ağasəlim Mircavadov: “Neftçi”nin oyununda böyük dəyişiklik hiss olunur”
16:19
Azərbaycan futbolu

Ağasəlim Mircavadov: “Neftçi”nin oyununda böyük dəyişiklik hiss olunur”

Təcrübəli mütəxəssis paytaxt təmsilçisinin hazırkı durumu haqqında fikirlərini bölüşüb
Qadınlar kişi futbolunda: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanda ilk qadın baş məşqçi - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:48
Futbol

Qadınlar kişi futbolunda: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanda ilk qadın baş məşqçi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dünya futbolunda qadın məşqçilərin kişi komandalarındakı yolu və tarixi uğurlar
“Dinamo” rəhbərliyi: “İranlı futbolçu psixoloji problemlər yaşayır”
15:35
Futbol

“Dinamo” rəhbərliyi: “İranlı futbolçu psixoloji problemlər yaşayır”

22 yaşlı futbolçu Mahaçqala klubunda yeddi oyun keçirib
Qanada futbolçuları daşıyan avtobus gülləbaran edildi - 20 yaşlı oyunçu öldü
15:22
Futbol

Qanada futbolçuları daşıyan avtobus gülləbaran edildi - 20 yaşlı oyunçu öldü

Silahlı qarətçilərin hücumu nəticəsində “Berekum Çelsi”nin 20 yaşlı hücumçusu həyatını itirdi
“Sumqayıt” FK Saşa İliçlə yollarını ayırır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
14:55
Futbol

“Sumqayıt” FK Saşa İliçlə yollarını ayırır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

“Kimyaçılar”ın baş məşqçisinin 25 min manatlıq maaş iddialarına cavab

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb