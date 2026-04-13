“Roma”da böyük dəyişiklik: Yeddi futbolçu ilə yollar ayrılır

İtaliyanın “Roma” futbol klubu heyətdə ciddi dəyişikliklərə hazırlaşır.
Klub rəhbərliyi növbəti mövsümdə komandanı kimin çalışdıracağından asılı olmayaraq, heyəti yenidən formalaşdırmaq niyyətindədir. Artıq yayda komandadan ayrılacağı dəqiqləşən yeddi futbolçunun siyahısı müəyyənləşib.
Bunlar Artyom Dovbik, Stefan El-Şaaravi, Brayan Saraqosa, Lorenso Venturino, Evan Ferqyuson, Kostas Tsimikas və Zeki Çelikdir.
Bundan əlavə, Paulo Dibala, Devayn Renş, Anhelinyo və Lorenso Pelleqrininin gələcəyi ilə bağlı da qeyri-müəyyənlik qalır.