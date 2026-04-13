13 Aprel 2026
“Roma”da böyük dəyişiklik: Yeddi futbolçu ilə yollar ayrılır

13 Aprel 2026 17:57
“Roma”da böyük dəyişiklik: Yeddi futbolçu ilə yollar ayrılır

İtaliyanın “Roma” futbol klubu heyətdə ciddi dəyişikliklərə hazırlaşır.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Klub rəhbərliyi növbəti mövsümdə komandanı kimin çalışdıracağından asılı olmayaraq, heyəti yenidən formalaşdırmaq niyyətindədir. Artıq yayda komandadan ayrılacağı dəqiqləşən yeddi futbolçunun siyahısı müəyyənləşib.

Bunlar Artyom Dovbik, Stefan El-Şaaravi, Brayan Saraqosa, Lorenso Venturino, Evan Ferqyuson, Kostas Tsimikas və Zeki Çelikdir.

Bundan əlavə, Paulo Dibala, Devayn Renş, Anhelinyo və Lorenso Pelleqrininin gələcəyi ilə bağlı da qeyri-müəyyənlik qalır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bornmut”un hücumçusu “Liverpul” və “Çelsi”nin hədəfindədir
18:47
Dünya futbolu

“Bornmut”un hücumçusu “Liverpul” və “Çelsi”nin hədəfindədir

Hücumçu cari Premyer Liqa mövsümündə “Bornmut”da 27 oyunda 10 qol vurub
Tomas Müller: “Real Madrid” bu il əvvəlki kimi güclü deyil”
18:24
Dünya futbolu

Tomas Müller: “Real Madrid” bu il əvvəlki kimi güclü deyil”

“Bavariya” – “Real” oyunu aprelin 14-də “Arena Münich” stadionunda keçiriləcək
Niderland çempionatı qəddar qayda pozuntusu - VİDEO
17:50
Futbol

Niderland çempionatı qəddar qayda pozuntusu - VİDEO

Sərt və təhlükəli müdaxilə oyuna damğasını vurdu
“Turan Tovuz”un müdafiəçisi: “Necə olursa-olsun, Avropaya getmək istəyirik”
17:41
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un müdafiəçisi: “Necə olursa-olsun, Avropaya getmək istəyirik”

O, Azərbaycan Kubokunun yarımfinalında “Zirə” ilə cavab görüşünə hazırlıqlar barədə də danışıb

“Zirə”nin hücumçusu: “Milli komandada olmaq xüsusi təcrübə idi” - MÜSAHİBƏ
17:26
Azərbaycan futbolu

“Zirə”nin hücumçusu: “Milli komandada olmaq xüsusi təcrübə idi” - MÜSAHİBƏ

“Zirə”nin hücumçusu “Neftçi” ilə vacib oyundan, Ruanda millisindəki çıxışından və ilk qolunun yaratdığı hisslərdən danışdı
Siyasət Əsgərov: “Məqsədimiz qələbə qazanmaqdır”
16:51
Futbol

Siyasət Əsgərov: “Məqsədimiz qələbə qazanmaqdır”

Andorra - Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlanacaq

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb