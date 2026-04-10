Endryu Robertson “Tottenhem”ə keçə bilər

“Liverpul”un müdafiəçisi Endryu Robertson yay transfer pəncərəsində “Tottenhem”ə keçə bilər.
İdman.Biz bu barədə "The Athletic”ə istinadən məlumat verir.
“Tottenhem” 32 yaşlı müdafiəçi üçün əsas namizəddir. “Tottenhem” qış transfer pəncərəsində artıq müqavilə üzərində işləyirdi. Lakin bu transfer yalnız London klubunun İngiltərə Premyer Liqasındakı yerini qoruması şərtilə mümkündür.
Cümə axşamı, 9 apreldə “Liverpul” oyunçunun mövsümün sonunda klubdan ayrıldığını elan edib.
Şotlandiyalı müdafiəçi 2017-ci ildən bəri mersisaydlılarda oynayır. Bu müddət ərzində Robertson bütün yarışlarda 373 oyunda meydana çıxıb, 13 qol vurub və 69 məhsuldar ötürmə edib.