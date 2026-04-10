10 Aprel 2026
Füzuli Məmmədov: “Kəpəz”lə oyunda hesab daha böyük ola bilərdi”

10 Aprel 2026 21:02
150
Füzuli Məmmədov: "Kəpəz"lə oyunda hesab daha böyük ola bilərdi"

Azərbaycan Premyer Liqasının 27-ci turu çərçivəsində baş tutan “Karvan-Yevlax” – “Kəpəz” oyununda hesab daha böyük ola bilərmiş.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Yevlax təmsilçisinin baş məşqçisi Füzuli Məmmədov sözügedən matçdan sonra baş tutan mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis 4:1 hesabı ilə qalib gəldikləri qarşılaşmanı şərh edib.

“Bizim üçün çətin idi. “Qarabağ”a məğlubiyyətdən sonra komandanı bu görüşə kökləmək də çətin oldu. Futbolçularda psixoloji gərginlik də var idi. Bu yöndə rəhbərlik futbolçulara dəstək oldu. Bilirdik ki, matç çətin keçəcək. “Kəpəz”in heyəti güclüdür. Futbolçular bu oyuna çox ciddi hazırlaşdılar. Oyunçularım meydanda əzmkarlıq göstərdilər. Hesab daha böyük ola bilərdi. 4:1 qalib gəlsək də, çox çətin idi. Futbolçular çətinliyin öhdəsindən gəldi. Hesab 2:1 olanda hər şey dəyişə də bilərdi. Lakin futbolçularım matçdan düşmədi. Əksinə, üçüncü qolu vurmağa bacardıq. Bütün futbolçularımı təbrik edirəm.

Bəzən üzülürəm. Ona görə ki, azarkeşlərimiz bundan da artığına layiqdirlər. Biz azarkeşlərimizi qələbələrimizlə sevindirə bilmirik. Buna görə bəzən pis oluram. Amma bayaq da azarkeşlərə dedim ki, qarşıda 6 tur var. Hər oyuna qələbə üçün çıxacağıq ki, azarkeşlərimiz sevinsin”, - Məmmədov qeyd edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Polşa millisinin köməkçi məşqçisi vəfat edib
22:03
Dünya futbolu

Polşa millisinin köməkçi məşqçisi vəfat edib

Magera 2025-ci ilin yayından Polşa millisində Yan Urbanın köməkçi məşqçisi vəzifəsində çalışıb
Endryu Robertson “Tottenhem”ə keçə bilər
21:32
Dünya futbolu

Endryu Robertson “Tottenhem”ə keçə bilər

Şotlandiyalı müdafiəçi 2017-ci ildən bəri mersisaydlılarda oynayır
“Barselona” yayda Olise uğrunda “Real”la rəqabət apara bilər
21:17
Dünya futbolu

“Barselona” yayda Olise uğrunda “Real”la rəqabət apara bilər

Daha əvvəl jurnalist Kristian Falk “Kral klubu”nun Olisenin transferi üçün 160-165 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu bildirmişdi
Deşam “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsinə namizəd kimi nəzərdən keçirilir
20:41
Dünya futbolu

Deşam “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsinə namizəd kimi nəzərdən keçirilir

“Real Madrid” İspaniya çempionatının cədvəlində 30 oyundan 69 xalla ikincidir
“İnter” Lautaro Martinezin zədələndiyini açıqlayıb
20:26
Dünya futbolu

“İnter” Lautaro Martinezin zədələndiyini açıqlayıb

Bu mövsüm Martinez klubun heyətində bütün yarışlarda 36 oyuna çıxıb
İtaliya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib
20:10
Dünya futbolu

İtaliya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

Yeni turnirlərə hazırlıq çərçivəsində “Azzurri” Lüksemburq və Yunanıstanla oynayacaq

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
8 Aprel 22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq