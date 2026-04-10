“Barselona”da Messinin kluba mümkün qayıdışı ilə bağlı açıqlama veriblər

“Barselona”nın idman direktoru Deko hücumçu Lionel Messinin potensial qayıdışı ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.
“Bu, mürəkkəb bir məsələdir. Seçki kampaniyası zamanı bu məsələ ətraflı müzakirə olunub və onun adı daim çəkilib. Messi “Barselona” tarixinin ən yaxşı oyunçusudur və mənim üçün o, futbol tarixinin ən yaxşı oyunçusu və ya ən yaxşılarından biridir.
Futbolun hər cəhətdən əbədi olmasını istərdik. Əbədi qalmaq istədiyimiz bir çox şey var, amma onların sonu var. Hər şeyin başlanğıcı, inkişafı və sonu var və bu mövzu ilə bağlı fərziyyələr mənə mənasız görünür.
[Messinin] qayıdış ehtimalı [2023-cü ildə] gəlişimdən bəri heç vaxt müzakirə olunmayıb. Nə Messi, nə də onun nümayəndələri mənə zəng edib "Mən qayıtmaq istəyirəm, oynamaq istəyirəm" deməyiblər. Bunlar sadəcə şayiələr və qeyri-real söhbətlər idi”, - “Goal” Dekonun sözlərini sitat gətirir.