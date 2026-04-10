Pol Poqba dekabr ayından bəri ilk dəfə “Monako”da oynayıb

10 Aprel 2026 23:40
Pol Poqba dekabr ayından bəri ilk dəfə “Monako”da oynayıb

“Monako”nun yarımmüdafiəçisi Pol Poqba Fransa Liqa 1-in 29-cu turunda “Paris”ə 4:1 hesabı ilə məğlub olduqları oyunda meydana çıxıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu, yarımmüdafiəçinin dekabr ayından bəri “Monako”da ilk oyunu olub.

Poqba oyuna 69-cu dəqiqədə hesab 1:3 olanda daxil olub. İki dəqiqə sonra Paris komandası oyunun taleyini həll edən dördüncü qolunu vurub.

Yarımmüdafiəçi dopinq cəzası aldıqdan sonra 2025-ci ilin yayında azad agent kimi “Monako”ya qoşulub. O, bu mövsüm “Monako”da dörd liqa oyununda iştirak edib və qol vurmayıb. O, dekabr ayından baldır zədəsi səbəbindən sıradan çıxıb.

