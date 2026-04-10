“Əl-Əhli” hakimlərin Ronaldunun komandasına kömək etdiyinə inanır

“Əl-Əhli” hakimlərin Kriştianu Ronaldunun oynadığı “Əl-Nəsr”i dəstəklədiklərini və komandanın Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında qalib gəlməsinə kömək etdiklərinə inanır.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə sosial mediada Footmercato məlumat yayıb.

“Əl-Əhli” daha əvvəl Səudiyyə Pro Liqasının 29-cu turunda “Əl-Feyha” ilə 1:1 hesablı heç-heçə zamanı hakimlərin davranışını açıq şəkildə pisləmişdi.

“Əl-Əhli” Pro Liqanın 29-cu turunda “Əl-Feyha” ilə oyuna təsir edən hakim səhvlərindən dərin narazılığını bildirir. Hakimin qərarı matçın gedişatına və nəticəyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib ki, bu da öz növbəsində komandanın titul yarışındakı mövqeyinə təsir edib.

Bu cür səhvlər, xüsusən də yüksək texniki səviyyələrini nəzərə alsaq, hakim seçimi prosesi və tətbiq olunan meyarlarla bağlı haqlı narahatlıqlar doğurur. Ədalətsiz hakim qərarları qəbuledilməz bir vəziyyətdir və yarışın inkişafına töhfə vermir və istənilən uğurlu turnirin təməli olmalı olan rəqabət dürüstlüyü prinsipini dəstəkləmir.

“Əl-Əhli” hakimlər və video köməkçi hakimlər arasında ünsiyyətin, eləcə də matç zamanı komanda oyunçuları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin qeydlərinə çıxış tələb edir. Klub həmçinin qərarların səhv qəbul edildiyi bütün hakimlik hadisələri üçün aydın izahat tələb edir.

“Əl-Əhli” müvafiq yarış orqanlarının dürüstlüyünə və Pro Liqasının statusunu əks etdirmək üçün lazımi tədbirlərə inamını ifadə etməklə yekunlaşdırır”, - deyə “Əl-Əhli”nin X sosial media hesabında bildirilib.

“Əl Əhli” hazırda liqa turnir cədvəlində 66 xalla üçüncü yerdədir. "Əl Nəsr" isə 70 xalla liqaya liderlik edir və bir oyun ehtiyatda qalıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Beşiktaş” bolqollu oyunda “Antalyaspor”u məğlub edib
23:20
Dünya futbolu

“Beşiktaş” bolqollu oyunda “Antalyaspor”u məğlub edib

“Beşiktaş” bu oyundan sonra 55 xalla dördüncüdür
“Monako” Liqa 1-in 29-cu turunda “Paris”ə böyük hesabla uduzub
23:11
Dünya futbolu

“Monako” Liqa 1-in 29-cu turunda “Paris”ə böyük hesabla uduzub

“Monako” 49 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir
“Barselona”da Messinin kluba mümkün qayıdışı ilə bağlı açıqlama veriblər
22:48
Dünya futbolu

“Barselona”da Messinin kluba mümkün qayıdışı ilə bağlı açıqlama veriblər

Messi 2021-ci ilədək “Barselona”da oynayıb
Polşa millisinin köməkçi məşqçisi vəfat edib
22:03
Dünya futbolu

Polşa millisinin köməkçi məşqçisi vəfat edib

Magera 2025-ci ilin yayından Polşa millisində Yan Urbanın köməkçi məşqçisi vəzifəsində çalışıb
Endryu Robertson “Tottenhem”ə keçə bilər
21:32
Dünya futbolu

Endryu Robertson “Tottenhem”ə keçə bilər

Şotlandiyalı müdafiəçi 2017-ci ildən bəri mersisaydlılarda oynayır
“Barselona” yayda Olise uğrunda “Real”la rəqabət apara bilər
21:17
Dünya futbolu

“Barselona” yayda Olise uğrunda “Real”la rəqabət apara bilər

Daha əvvəl jurnalist Kristian Falk “Kral klubu”nun Olisenin transferi üçün 160-165 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu bildirmişdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
8 Aprel 22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək