“Əl-Əhli” hakimlərin Ronaldunun komandasına kömək etdiyinə inanır

“Əl-Əhli” hakimlərin Kriştianu Ronaldunun oynadığı “Əl-Nəsr”i dəstəklədiklərini və komandanın Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında qalib gəlməsinə kömək etdiklərinə inanır.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə sosial mediada Footmercato məlumat yayıb.
“Əl-Əhli” daha əvvəl Səudiyyə Pro Liqasının 29-cu turunda “Əl-Feyha” ilə 1:1 hesablı heç-heçə zamanı hakimlərin davranışını açıq şəkildə pisləmişdi.
“Əl-Əhli” Pro Liqanın 29-cu turunda “Əl-Feyha” ilə oyuna təsir edən hakim səhvlərindən dərin narazılığını bildirir. Hakimin qərarı matçın gedişatına və nəticəyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib ki, bu da öz növbəsində komandanın titul yarışındakı mövqeyinə təsir edib.
Bu cür səhvlər, xüsusən də yüksək texniki səviyyələrini nəzərə alsaq, hakim seçimi prosesi və tətbiq olunan meyarlarla bağlı haqlı narahatlıqlar doğurur. Ədalətsiz hakim qərarları qəbuledilməz bir vəziyyətdir və yarışın inkişafına töhfə vermir və istənilən uğurlu turnirin təməli olmalı olan rəqabət dürüstlüyü prinsipini dəstəkləmir.
“Əl-Əhli” hakimlər və video köməkçi hakimlər arasında ünsiyyətin, eləcə də matç zamanı komanda oyunçuları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin qeydlərinə çıxış tələb edir. Klub həmçinin qərarların səhv qəbul edildiyi bütün hakimlik hadisələri üçün aydın izahat tələb edir.
“Əl-Əhli” müvafiq yarış orqanlarının dürüstlüyünə və Pro Liqasının statusunu əks etdirmək üçün lazımi tədbirlərə inamını ifadə etməklə yekunlaşdırır”, - deyə “Əl-Əhli”nin X sosial media hesabında bildirilib.
“Əl Əhli” hazırda liqa turnir cədvəlində 66 xalla üçüncü yerdədir. "Əl Nəsr" isə 70 xalla liqaya liderlik edir və bir oyun ehtiyatda qalıb.