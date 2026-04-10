Deşam “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsinə namizəd kimi nəzərdən keçirilir

Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsinə namizədlərin siyahısındadır.
İdman.Biz bu barədə RMC Sport-a istinadən məlumat verir.
Daha əvvəl 57 yaşlı Didye Deşamın 2026-cı il dünya çempionatından sonra Fransa millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən gedəcəyi bildirilirdi. 53 yaşlı fransız məşqçi Zinəddin Zidan onun yerinə keçə bilər.
Qeyd olunur ki, “Bavariya”nın Çempionlar Liqasından kənarlaşdırılması “Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloanın yerinə başqa bir namizəd axtarmağı sürətləndirə bilər. “Los Blancos” Çempionlar Liqasının dörddəbir final oyununun ilk oyununda 2:1 hesabı ilə məğlub olub.
“Real Madrid” İspaniya çempionatının cədvəlində 30 oyundan 69 xalla ikinci, “Barselona” isə 76 xalla birinci yerdədir.