“İnter” “Barselona”nın Bastoniyə verdiyi qiyməti qeyri-ciddi sayır

"İnter" "Barselona"nın Bastoniyə verdiyi qiyməti qeyri-ciddi sayır

“Barselona”nın maraq dairəsində olması barədə şayiələr fonunda “İnter” Alessandro Bastoninin satılmadığını vurğulayıb.

İdman.Biz bu barədə “Tuttosport”a istinadən xəbər verir.

“Nerazzurri”də “blauqrana”nın oyunçu üçün 50 milyon avroluq qiymətləndirməsi “təbəssüm doğurur”.

Mənbənin məlumatına görə, təklif 60-70 milyon avrodan başlayarsa, Milan klubu Bastoninin mümkün transferi üçün danışıqlara başlaya bilər.

Bu mövsüm “İnter”in müdafiəçisi bütün turnirlərdə 36 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.

