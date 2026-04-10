“Liverpul” Van Deyki “Leypsiq”in müdafiəçisi ilə əvəz edə bilər

“Liverpul”, “Mançester Yunayted”, “Arsenal” və “Çelsi” klubları “RB Leypsiq” klubuna mərkəz müdafiəçisi Kastello Lukeba ilə müqavilə imzalamaq ehtimalı barədə rəsmi olaraq məlumat veriblər.
Mənbəyə görə, “Liverpul” Lukebanı 34 yaşlı Vircil van Deykin varisi kimi görə bilər.
Qeyd olunur ki, “Leypsiq” və 23 yaşlı futbolçu sonuncunun yayda klubdan ayrılacağı barədə razılığa gəliblər. Onun müqaviləsində 70 milyon funt sterlinq (80,5 milyon avro) məbləğində sərbəst qalma maddəsi var, lakin Lukebanın potensial transferi maraqlı kluba 55 milyon funt sterlinqə (63,2 milyon avro) başa gələ bilər.
Lukeba bu mövsüm bütün turnirlərdə 26 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Oyunçunun klubla hazırkı əmək müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 45 milyon avrodur.