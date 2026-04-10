10 Aprel 2026
“Liverpul” Konatenin müqaviləsini uzatmağa yaxındır

10 Aprel 2026 04:10
250
“Liverpul”un İbrahima Konateni klubda saxlamaq üçün yaxşı şansları var.

İdman.Biz bu barədə məşhur jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.

Romanonun sözlərinə görə, klubla oyunçu arasında danışıqlar davam edir. “Real Madrid”ə gəldikdə isə, onlar noyabr ayında Konate ilə bağlı müzakirələri dayandırıblar.

Konatenin “Liverpul”la hazırkı müqaviləsi iyunun sonuna qədərdir. Fransız futbolçu “qırmızılar”da beşinci mövsümünü başa vurur.

Qeyd etmək lazımdır ki, 26 yaşlı İbrahima Konate Transfermarkt tərəfindən 50 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İnter” “Barselona”nın Bastoniyə verdiyi qiyməti qeyri-ciddi sayır
03:07
Dünya futbolu

“İnter” “Barselona”nın Bastoniyə verdiyi qiyməti qeyri-ciddi sayır

Transfermarkt portalındakı məlumata görə, Bastoninin bazar dəyəri 70 milyon avrodur
“Barselona” – “Atletiko” matçının hakimi mövsümün sonunadək ÇL-dən kənarlaşdırılıb
02:12
Dünya futbolu

“Barselona” – “Atletiko” matçının hakimi mövsümün sonunadək ÇL-dən kənarlaşdırılıb

“Barselona” daha əvvəl hakimlik və VAR ilə bağlı UEFA-ya şikayət etdiyini açıqlamışdı
Alisson Bekker “Yuventus”a keçməyə razılıq verib
01:45
Dünya futbolu

Alisson Bekker “Yuventus”a keçməyə razılıq verib

Bu mövsüm Alisson Bekker klubun heyətində bütün yarışlarda 34 oyun keçirib
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
UEFA Avropa Liqası: “Aston Villa” və “Frayburq”dan qələbə
00:56
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Aston Villa” və “Frayburq”dan qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları 16 apreldə keçiriləcək
“Barselona” “Atletiko” ilə oyunda hakim və VAR qərarları ilə bağlı UEFA-ya şikayət edib
00:31
Dünya futbolu

“Barselona” “Atletiko” ilə oyunda hakim və VAR qərarları ilə bağlı UEFA-ya şikayət edib

Matç 2:0 hesabı ilə Madrid klubunun xeyrinə qurtarıb.

Ən çox oxunanlar

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
8 Aprel 22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək
Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
7 Aprel 21:03
Basketbol

Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

NTD növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib