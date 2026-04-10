Arbeloa “Real Madrid”lə “Barselona” arasındakı çempionluq yarışından danışıb

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa “Jirona” ilə oyundan əvvəl İspaniya çempionluğu uğrunda mübarizədən danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun aprelin 10-da keçiriləcək.
“Hər matçın bizim üçün çox vacib olduğunu başa düşürük. Əvvəllər səhv etmək üçün demək olar ki, heç bir fərqimiz yox idisə, indi daha da azdır və məqsədimiz hər matçda qalib gəlməkdir. Şanslar olduğu müddətcə mübarizə aparacağıq və bir gün bunu etməsək də, yenə də eyni dərəcədə mübarizə aparacağıq. Bu dəyişməyəcək; nəyi təmsil etdiyimizi, sinəmizdə taxdığımız gerbi və bununla bağlı tələbləri bilirik. Biz buna hazırıq”, - deyə Real Madridin rəsmi saytında Arbeloanın sözləri sitat gətirilir.
30 La Liqa oyunundan sonra “Barselona”nın 76 xalı var və turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Real Madrid” 69 xalla ikinci yerdədir.