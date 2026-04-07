Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-in mərhələsində iki oyun keçiriləcək

Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-in mərhələsinin ikinci oyunları çərçivəsində daha iki qarşılaşma baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk matçında “Lənkəran” doğma azarkeşləri önündə “Gəncə” ilə üz-üzə gələcək.
Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək. Komandaların ilk duelində “Gəncə” inamlı oyun nümayiş etdirərək 91:55 hesablı qələbə qazanıb.
Günün digər görüşündə isə “Sumqayıt” öz meydanında NTD-ni sınağa çəkəcək. Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək oyun saat 19:00-da başlayacaq. Bu cütün ilk matçında paytaxt təmsilçisi rəqibini 121:107 hesabı ilə məğlub edib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl “Naxçıvan” və “Şəki” komandaları Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsinə yüksəliblər.