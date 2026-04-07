7 Aprel 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Sabah”ı qəbul edəcək

7 Aprel 2026 09:34
136
Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Sabah"ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 26-cı turu çərçivəsində üçüncü qarşılaşma “Liv Bona Dea Arena” keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Araz-Naxçıvan” “Sabah”ı qəbul edəcək.

Oyun saat 19:30-da başlayacaq. “Araz-Naxçıvan” 39 xalla turnir cədvəlinin altıncı pilləsində yer alıb. 62 xala malik “Sabah” isə liderdir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 27-ci tur
7 aprel
19:30. “Araz-Naxçıvan” - “Sabah”
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Namiq Hüseynov, Rəhman İmami, Rəşad Əhmədov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Zeynal Zeynalov.
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.
“Liv Bona Dea Arena”

Qeyd edək ki, daha əvvəl “Qəbələ” “Kəpəz”i (2:0), “Neftçi” “Sumqayıt”ı (3:1), “Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı (7:0) məğlub edib.

