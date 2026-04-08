Basketbol Liqasında kritik mərhələ: 1/4 final oyunlarının təqvimi açıqlandı

Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-off mərhələsinin 1/4 final görüşlərinin təqvimi açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 13 apreldə saat 17:00-da “Neftçi” - NTD, saat 20:00-da isə “Ordu” - “Gəncə” qarşılaşmaları baş tutacaq.
14 apreldə saat 17:00-da “Abşeron Lions” - “Şəki”, saat 20:00-da isə “Sabah” - “Naxçıvan” oyunu keçiriləcək.
Cavab matçları 16-17 aprel tarixlərinə təsadüf edəcək.
16 apreldə saat 14:00-da “Gəncə” - “Ordu”, saat 19:00-da NTD - “Neftçi” görüşləri oynanılacaq.
17 apreldə saat 14:00-da “Şəki” - “Abşeron Lions”, saat 19:00-da isə “Naxçıvan” - “Sabah” matçı keçiriləcək.
Qeyd edək ki, komandalar yarımfinala vəsiqə uğrunda mübarizə aparacaqlar.