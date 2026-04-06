“Atalanta” “Leççe”ni səfərdə darmadağın edib - YENİLƏNİR

İtaliya A Seriyasının 31-ci turunda “Leççe” öz meydanında “Atalanta”nı qəbul edib.
Matç 3:0 hesabı ilə qonaqların xeyrinə başa çatıb.
Bu qələbədən sonra 53 xal toplayan “Atalanta” 7-ci yerdədir. 27 xal toplamış “Leççe” 18-ci yerdə qərarlaşıb.
17:56
İtaliya A Seriyasının 31-ci turunda “Udineze” öz meydanında “Komo”nu qəbul edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmada 0:0 hesabı ilə bitib.
Bu nəticədən sonra “Udineze” 40 xalla turnir cədvəlində 11-ci pillədə qərarlaşıb. “Komo” isə 58 xalla dördüncü sırada yer alır.