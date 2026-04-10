10 Aprel 2026
AZ

Salah və van Deyk yayda “Qalatasaray”a keçə bilərlər

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 Aprel 2026 06:13
96
“Qalatasaray” bu yay “Liverpul”un oyunçuları Məhəmməd Salah və Vircil van Deyk ilə müqavilə imzalamaq üçün işə başlamağı planlaşdırır.

İdman.Biz bu barədə “A Spor”a istinadən məlumat verir.

Xatırladaq ki, 33 yaşlı Salah mövsümün sonunda İngiltərə klubundan ayrılacağını açıqlamışdı. 34 yaşlı van Deykin müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.

Mənbənin məlumatına görə, transfer xərclərini azaltmaq üçün Türkiyə nəhəngi Macarıstan millisində oynayan 28 yaşlı müdafiəçi Roland Şallaini müqaviləyə daxil edə bilər. Bu mövsüm oyunçu bütün yarışlarda 40 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

