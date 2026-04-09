“Liverpul” mövsümün sonunda Robertsonun komandadan ayrılacağını açıqlayıb

“Liverpul” rəsmi saytında 32 yaşlı müdafiəçi Endryu Robertsonun mövsümün sonunda komandadan ayrıldığını açıqlayıb.
“Enfild”də doqquz uğurlu mövsüm keçirdikdən sonra Şotlandiya millisinin kapitanı bu yay müqaviləsinin sonunda klubdan ayrılacaq.
O, son illərdə klubun uğurunda əsas rol oynayan və 373 oyun keçirən əsl “Liverpul” əfsanəsi kimi bunu edəcək.
2017-ci ildə “Hall Siti”dən transfer edilən Robertson iki Premyer Liqa titulunu, bir Çempionlar Liqasını, bir İngiltərə Kubokunu və iki Liqa Kubokunu, eləcə də bir Klublararası Dünya Kubokunu, bir UEFA Superkubokunu və İngiltərə Superkubokunu qazanıb.
26 nömrəli oyunçu "qırmızılar"ın 2025/26 mövsümünü mümkün olan ən yaxşı şəkildə başa vurmasına kömək etməyə tam diqqət yetirir”, - “Liverpul” klubunun açıqlamasında bildirilir.