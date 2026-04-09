9 Aprel 2026 22:43
“Liverpul” mövsümün sonunda Robertsonun komandadan ayrılacağını açıqlayıb

“Liverpul” rəsmi saytında 32 yaşlı müdafiəçi Endryu Robertsonun mövsümün sonunda komandadan ayrıldığını açıqlayıb.

“Enfild”də doqquz uğurlu mövsüm keçirdikdən sonra Şotlandiya millisinin kapitanı bu yay müqaviləsinin sonunda klubdan ayrılacaq.

O, son illərdə klubun uğurunda əsas rol oynayan və 373 oyun keçirən əsl “Liverpul” əfsanəsi kimi bunu edəcək.
2017-ci ildə “Hall Siti”dən transfer edilən Robertson iki Premyer Liqa titulunu, bir Çempionlar Liqasını, bir İngiltərə Kubokunu və iki Liqa Kubokunu, eləcə də bir Klublararası Dünya Kubokunu, bir UEFA Superkubokunu və İngiltərə Superkubokunu qazanıb.

26 nömrəli oyunçu "qırmızılar"ın 2025/26 mövsümünü mümkün olan ən yaxşı şəkildə başa vurmasına kömək etməyə tam diqqət yetirir”, - “Liverpul” klubunun açıqlamasında bildirilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

MLS-in “Sinsinnati” klubu Neymarla danışıqlar aparır
9 Aprel 23:52
Dünya futbolu

MLS-in “Sinsinnati” klubu Neymarla danışıqlar aparır

Tərəflər arasında əlaqələr hazırda ilkin mərhələdədir
Türkiyə Superliqası: Təxirə salınmış oyunda “Rizespor” üstün olub
9 Aprel 23:38
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: Təxirə salınmış oyunda “Rizespor” üstün olub

Bu qələbədən sonra “Rizespor” 33 xal toplayıb
Keyn “Qızıl top”u qazanmağa əsas namizəddir - Goal
9 Aprel 23:28
Dünya futbolu

Keyn “Qızıl top”u qazanmağa əsas namizəddir - Goal

“Bavariya”nın cinah oyunçusu Maykl Olise ilk üçlüyü tamamlayır
Futbol üzrə dünya çempionatına təyinat alan hakimlər açıqlanıb
9 Aprel 23:13
Dünya futbolu

Futbol üzrə dünya çempionatına təyinat alan hakimlər açıqlanıb

Dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək
UEFA Konfrans Liqası: “Rayo Valyekano” böyük hesabla qalib gəlib
9 Aprel 22:52
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqası: “Rayo Valyekano” böyük hesabla qalib gəlib - YENİLƏNİR

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək
“Milan” və “Yuventus” “Arsenal”ın hücumçusu ilə maraqlanır
9 Aprel 22:27
Dünya futbolu

“Milan” və “Yuventus” “Arsenal”ın hücumçusu ilə maraqlanır

Bu mövsüm Jezus bütün yarışlarda 22 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
8 Aprel 22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək