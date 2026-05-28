28 May 2026
AZ

Acun Ilıcalı sözünü tutdu: “Hall Siti” Las-Veqasa uçdu

Futbol
Xəbərlər
28 May 2026 16:12
141
Acun Ilıcalı sözünü tutdu: “Hall Siti” Las-Veqasa uçdu

İngiltərənin “Hall Siti” futbol klubunun sahibi Acun Ilıcalı komandasına verdiyi vədi yerinə yetirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, türkiyəli iş adamı İngiltərə Premyer Liqasına yüksələn futbolçuları Las-Veqasa göndərib. Səfər onun şəxsi təyyarəsi ilə təşkil olunub.

Ilıcalı pley-off mərhələsindən əvvəl komanda Premyer Liqaya vəsiqə qazanacağı halda futbolçuları Las-Veqasa aparacağını bildirib. “Hall Siti” finalda “Midlsbro”nu 1:0 hesabı ilə məğlub edərək elitaya qayıdıb. Qələbə qolunu 95-ci dəqiqədə Oli Makberni vurub.

Beləliklə, “Hall Siti” doqquz illik fasilədən sonra İngiltərə Premyer Liqasında çıxış etmək hüququ qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Co Kouldan “Çelsi”yə məsləhət: Levandovski və Stounsu transfer edin
17:07
Futbol

Co Kouldan “Çelsi”yə məsləhət: Levandovski və Stounsu transfer edin

Klubun sabiq futbolçusu təcrübəli oyunçuların komandaya lazım olduğunu bildirib
Millimiz Avropa çempionatına qələbə ilə başladı - YENİLƏNİB + VİDEO
16:43
Futbol

Millimiz Avropa çempionatına qələbə ilə başladı - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan yığması Avstriyanı İsa Atayevin qolu ilə məğlub edib
Bəhlul Mustafazadə Çinə niyə gedib? - Atası AÇIQLADI
16:21
Azərbaycan futbolu

Bəhlul Mustafazadə Çinə niyə gedib? - Atası AÇIQLADI

Onun “Qarabağ”la müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir
Monakolular böhran layihəsini “Atletiko” və “Çelsi”nin sabiq ulduzuna həvalə edə bilərlər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:53
Futbol

Monakolular böhran layihəsini “Atletiko” və “Çelsi”nin sabiq ulduzuna həvalə edə bilərlər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Filipe Luis klubun uğursuz mövsümündən sonra “Monako”ya rəhbərlik edəcək
“Sabah” Pavol Şafrankoya “yaxşı yol” deyib
15:34
Azərbaycan çempionatı

“Sabah” Pavol Şafrankoya “yaxşı yol” deyib

Slovakiyalı hücumçunun mövsümün sonunda başa çatan müqaviləsi yenilənməyib
U-21 millisində Kamara həyəcanı: Rəşad Eyyubovdan böyük ümid
15:13
Milli komanda

U-21 millisində Kamara həyəcanı: Rəşad Eyyubovdan böyük ümid

Baş məşqçi milliyə yeni cəlb olunan futbolçulara güvəndiyini bildirib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb