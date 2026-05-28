Monakolular böhran layihəsini “Atletiko” və “Çelsi”nin sabiq ulduzuna həvalə edə bilərlər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Monakolular komandanı az qala avrokuboklarsız qoyan xaotik mövsümdən sonra Cənubi Amerikanın ən çox müzakirə olunan gənc məşqçilərindən birinə güvənirlər.
İdman.Biz jurnalist Fabritsio Romanoya istinadən xəbər verir ki, “Monako” Filipe Luislə iki illik müqavilə barədə razılığa gəlib. Braziliyalı mütəxəssis 2026/2027 mövsümünün startı ərəfəsində Sebastyan Pokonyolini əvəz etməlidir, danışıqlarda isə klubun idman direktoru Tyaqu Skuro əsas rol oynayıb.
Təyinat indiki “Monako” üçün eyni zamanda həm riskli, həm də simvolik görünür. Klub mövsümü Liqa 1-də yalnız yeddinci pillədə başa vurub və tam uğursuzluğun bir addımlığında olub. Monakolular Konfrans Liqasının təsnifat mərhələsinə vəsiqəni yalnız “Lans”ın Fransa Kubokunda qələbəsi sayəsində əldə ediblər. Əgər kubok “Nitsa”ya qismət olsaydı, knyazlıq komandası ümumiyyətlə avrokuboklardan kənarda qalacaqdı.
Mövsümün özü “Monako” üçün klubun son illərdəki bütün problemlərinin təsvirinə çevrilib. Komanda parlaq oyunları uğursuz seriyalarla əvəzləyib, müntəzəm olaraq orta səviyyəli rəqiblərə qarşı xallar itirib və müdafiəni sabitləşdirə bilməyib. Çempionatın gedişində monakolular baş məşqçini dəyişməyə də macal tapıblar: Adi Hyutterin istefasından sonra komandaya daha əvvəl Belçikanın “Yunion Sen-Jilluaz” klubunda çalışan Sebastyan Pokonyoli rəhbərlik edib. Lakin məşqçi dəyişikliyindən sonra da klubda gərginlik davam edib.
Bu fonda Filipe Luisin dəvəti layihəni tamamilə yenidən başlatmaq cəhdi kimi görünür. 40 yaşlı braziliyalı üçün bu, Avropa futbolunda ilk müstəqil təcrübə olacaq, amma o, qısa müddətdə vətənində özünə kifayət qədər parlaq reputasiya yaratmağa imkan tapıb.
Luis məşqçilik karyerasına “Flamenqo”da başlayıb və burada qısa müddətdə gənclər sistemindən əsas komandaya qədər yol keçib. Onun klubun sükanı arxasındakı dövrü qısa, lakin zəngin alınıb. Mütəxəssisin rəhbərliyi altında “Flamenqo” Braziliya Kubokunu, Karioka çempionatını, ölkə Superkubokunu və Libertadores Kubokunu qazanıb. Filipe Luis klub tarixində Cənubi Amerikanın əsas klub turnirini həm futbolçu, həm də məşqçi kimi qazanmağı bacaran ilk şəxs olub. Maraqlıdır ki, məhz Filipe Luisin dövründə Ağdamın “Qarabağ” futbol komandasının sabiq hücumçusu Junninyo “Flamenqo”ya keçib. Braziliya KİV-inin məlumatına görə, forvard “Sevilya”ya keçməyə yaxın olub, lakin məşqçi ilə şəxsi söhbətdən sonra qərarını dəyişib və Rio-de-Janeyro klubunu seçib.
Bununla belə, onun “Flamenqo”dan gedişi hətta Braziliya futbolunun ölçülərinə görə də demək olar absurd alınıb. Rəhbərlik məşqçini “Madureyra” üzərində 8:0 hesablı qələbədən qısa müddət sonra istefaya göndərib. Formal olaraq qərar Braziliya Superkuboku və Cənubi Amerika Rekopasındakı məğlubiyyətlərdən sonra ümumi narazılıqla izah olunurdu, lakin klub daxilində gənc və həddən artıq müstəqil məşqçi ətrafında gərginlik çoxdan artırdı.
Filipe Luis Braziliya məşqçilərinin yeni nəslinin ən taktiki savadlı nümayəndələrindən biri sayılır. Hələ futbolçu karyerası dövründə Braziliya millisinin sabiq müdafiəçisi “meydandakı məşqçi” kimi qəbul olunurdu. O, “Atletiko”, “Çelsi” və “Deportivo”da çıxış edib, Diyeqo Simeone, Joze Mourinyo və Karlo Ançelotti ilə çalışıb, öz komandalarında isə Avropa taktiki strukturunu aqressiv Cənubi Amerika futbolu ilə birləşdirməyə çalışır.
“Monako” üçün bu, həm də Tyaqu Skuronun kursunun davamıdır. O, klub daxilində Braziliya istiqamətinin təsirini tədricən artırır. Monakolular Cənubi Amerika bazarı ilə aktiv işləyirlər, gənc oyunçulara güvənirlər və indi komandanı oxşar inkişaf fəlsəfəsinə malik məşqçiyə etibar etmək qərarına gəliblər.
Əgər təyinat rəsmən təsdiqlənsə, Filipe Luis olduqca çətin layihə əldə edəcək. “Monako”dan yenə də Çempionlar Liqası uğrunda mübarizə gözlənilir, halbuki son illərin reallığı tamamilə başqa mənzərə göstərir: klub daim top-3 iddiaçısı statusu ilə mövsümün iki ayı ərzində dağılmağa qadir xaotik komanda arasında balans saxlayır.
Xatırladaq ki, Filipe Luis futbolçu kimi İspaniya çempionatını, İngiltərə Premyer Liqasını, Avropa Liqasını, Amerika Kubokunu qazanıb və Braziliya millisinin heyətində dünya çempionatının yarımfinalına qədər yüksəlib.
Eldar Canaşvili