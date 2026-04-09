Buxarestdəki stadionlardan birinə Mirça Luçeskunun adı veriləcək

Rumıniya daxili işlər naziri Katalin Predoyu bildirib ki, hazırda Buxarestdə tikilməkdə olan “Dinamo” stadionuna Mirça Luçeskunun adı veriləcək.
İdman.Biz bildirir ki, Türkiyə və Rumıniya millilərinin keçmiş baş məşqçisi aprelin 7-də vəfat edib.
Məlumata görə, 2026-cı ildə tamamlanması planlaşdırılan yeni “Dinamo Buxarest” arenası “Mirça Luçesku adına Dinamo” stadionu adlandırılacaq. Məşhur məşqçi 1963-cü ildən 1977-ci ilə qədər klubda oynayıb və komandada 250-dən çox oyun keçirib.
Luçesku Çempionlar Liqası və milli komandalar tarixində ən yaşlı məşqçidir. O, komandaları ilə 35 kubok qazanıb; yalnız Pep Qvardiola (40) və Aleks Ferqyuson (49) daha çox kubok qazanıb.