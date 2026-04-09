“Real” və “Liverpul” Kamavinqa və Makallisterin mübadiləsini nəzərdən keçirirlər

Vasitəçilər “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqanı “Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Aleksis Makallisterə transfer etmək üçün mübadilə müqaviləsi üzərində işləyirlər.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, “qırmızılar” “uzun müddətdir ki, Kamavinqaya heyranlıq göstərirlər” və onun ətrafı transferi nəzərdən keçirir. “Los Blancos” da öz növbəsində "argentinalını öyrənmək üçün ciddi hazırlıq işləri aparıb". “Real Madrid” hesab edir ki, Mak Allisterin keyfiyyətləri keçmiş yarımmüdafiəçi Luka Modriçinkinə bənzəyir.
Transfermarkt portalındakı məlumata görə, Makallisterin bazar dəyəri 80 milyon avro, Kamavinqanınkı isə 50 milyon avrodur.