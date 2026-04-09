“Real Madrid” Olise üçün 165 milyon avro ödəməyə hazırdır

“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres bu yay “Bavariya”nın hücumçusu Maykl Oliseni transfer etmək istəyir.
İdman.Biz jurnalist Kristian Falka istinadən bildirir ki, fransız hücumçunun Çempionlar Liqasının dörddəbir finalında “Real Madrid”ə qarşı oyundakı çıxışı onun niyyətlərini möhkəmləndirib.
Mənbənin məlumatına görə, “Real Madrid” 24 yaşlı hücumçu üçün 160-165 milyon avro ödəməyə hazırdır. Lakin Almaniya nəhənginin Oliseni hətta 200 milyon avroya belə satmaq istəmədiyi vurğulanır. “Bavariya” hücumçuya yeni müqavilə təklif etmək niyyətindədir.
Olise bu mövsüm bütün turnirlərdə 41 oyunda meydana çıxıb, 16 qol vurub və 29 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.