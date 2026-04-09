Yamal, Kvaratsxeliya və Noyer Çempionlar Liqasında həftənin komandasında

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) özünün X sosial media səhifəsində bu həftənin Çempionlar Liqasının ən yaxşı oyunçularından ibarət simvolik komandasını təqdim etdi.
İdman.Biz UEFA-ya istinadən simvolik komandanı təqdim edir:
Qapıçı: Manuel Noyer (Bavariya).
Müdafiəçilər: Yosip Stanişiç (Bavariya), Markinyos (PSJ), Robin Le Norman (Atletiko Madrid), Maksimiliano Arauxo (Sportinq).
Yarımmüdafiəçilər: Coşua Kimmix (Bavariya), Joao Neveş (PSJ), Kay Havertz (Arsenal).
Hücumçular: Lamin Yamal (Barselona), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ), Xulian Alvarez (Atletiko Madrid).
Bu mövsümün turnirinin finalı Budapeştdəki “Puskas Arena”da 30 mayda keçiriləcək.