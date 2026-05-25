25 May 2026
AZ

Pedro Rodriqes Messini illər əvvəl “Latsio”ya çağırıb

Futbol
Xəbərlər
25 May 2026 09:36
175
Pedro Rodriqes Messini illər əvvəl “Latsio”ya çağırıb

İtaliyanın “Latsio” futbol komandasının hücumçusu Pedro Rodriqes Lionel Messini A Seriyasına dəvət etdiyini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı futbolçu “Barselona”da birgə çıxış etdiyi keçmiş komanda yoldaşlarını “Latsio”ya gətirməyə çalışdığını etiraf edib.

“Mən Lionel Messini bura çağırmağa çalışdım, amma bu, əlbəttə, o qədər də asan deyildi. Jordi Alba və David de Xeanı da dəvət etməyə cəhd etdim. Hətta Mark Bartra bir vaxtlar “Latsio”ya keçməyi düşünürdü. Onlar Mauritsio Sarri ilə danışmışdılar”, - deyə Pedro bildirib.

Xatırladaq ki, Pedro və Messi “Barselona”da Pep Qvardiolanın rəhbərliyi altında uğurlu dövr keçiriblər. Həmin komanda həm İspaniyada, həm də Avropada böyük titullar qazanıb.

Qeyd edək ki, Messi karyerasını Şimali Amerikada - ABŞ-nin “İnter Mayami” futbol komandasında davam etdirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nəriman Axundzadə komandasının qələbəsini ehtiyat oyunçular skamyasından izləyib
10:42
Futbol

Nəriman Axundzadə komandasının qələbəsini ehtiyat oyunçular skamyasından izləyib

“Kolumbus Kryu” Şərq Konfransında 10-cu pilləyə yüksəlib
Bu gün Ümumdünya Futbol Günüdür
10:24
Futbol

Bu gün Ümumdünya Futbol Günüdür

BMT futbolun xüsusi rolunu rəsmən tanıyıb
“Barselona”nın futbolçusu U-20 millimizlə Qəbələdə toplanışa qatılır - SİYAHI
10:08
Azərbaycan futbolu

“Barselona”nın futbolçusu U-20 millimizlə Qəbələdə toplanışa qatılır - SİYAHI

Təlim-məşq toplanışı mayın 25-dən iyunun 10-dək keçiriləcək
Alleqridən sərt etiraf: “Milan” buna layiq deyildi”
09:53
Futbol

Alleqridən sərt etiraf: “Milan” buna layiq deyildi”

İtaliya nəhəngi Çempionlar Liqasından kənarda qaldı
Suaresdən het-trik, Messidən iki assist: MLS-də bir matçda 10 qol - VİDEO
09:16
Futbol

Suaresdən het-trik, Messidən iki assist: MLS-də bir matçda 10 qol - VİDEO

MLS-də 11 ildən sonra bir matçda 10 qol vurulub.
Maks Doumen Premyer Liqada tarix yazdı
09:13
Futbol

Maks Doumen Premyer Liqada tarix yazdı

“Arsenal”ın 16 yaşlı futbolçusu start heyətində rekord qırdı

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib