25 May 2026
Bu gün Ümumdünya Futbol Günüdür

25 May 2026 10:24
Bu gün dünyada Ümumdünya Futbol Günü qeyd olunur.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu tarix BMT Baş Assambleyası tərəfindən 2024-cü ilin mayında ilk beynəlxalq futbol turnirinin 100 illiyi münasibətilə təsis edilib.

Ümumdünya Futbol Günü təkcə kommersiya idman növünə deyil, futbolun cəmiyyətdəki xüsusi roluna həsr olunub. Dünyanın ən kütləvi və əlçatan idman növü sayılan futbol müxtəlif yaş və cinsdən olan insanları bir araya gətirən universal ünsiyyət dili kimi qiymətləndirilir.

BMT nümayəndələri futbol və ümumilikdə idmanın sülhün möhkəmləndirilməsi, inkişaf və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq baxımından mühüm vasitələrdən biri olduğunu vurğulayıblar. Qurum üzv dövlətlərə idmanın inkişafına dəstəyin artırılmasını tövsiyə edib.

Hazırda futbol planetin ən populyar idman növü olaraq milyardlarla azarkeşi ətrafında birləşdirir. Dünya çempionatları, qitə turnirləri və klub yarışları isə hər il milyonlarla insan üçün əsl futbol bayramına çevrilir.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
