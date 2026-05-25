“Barselona”nın futbolçusu U-20 millimizlə Qəbələdə toplanışa qatılır - SİYAHI

25 May 2026 10:08
20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası mayın 25-dən iyunun 10-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışı keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, hazırlıq prosesi çərçivəsində komanda məşqlərlə yanaşı qarşıdakı oyunlara və beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədilə bir araya gələcək.

Toplanışa dəvət olunan futbolçuların siyahısına İspaniyanın "Barselona" klubunda oynayan İbrahim Babayev də daxil edilib.

Toplanışa dəvət olunan futbolçuların siyahısı aşağıdakı kimidir:

Nr.

Ad / Soyad

Klub

1

Həbib Hüşənov

Qəbələ

2

Aftandil Arıxov

Sumqayıt

3

Ayxan Abbaszadə

Turan Tovuz

4

Uğur Qurbanlı

Qarabağ

5

Səttar Tahirzadə

Marcet (İspaniya)

6

Murad Qurbanov

Zirə

7

Həzrət Səmədov

Sabah

8

Rəşad Alışov

Qarabağ

9

Nadir Orucov

Sumqayıt

10

Əhməd Tarverdiyev

Sabah

11

Eltun Babazadə

Qarabağ

12

Ziya Şəkərxanov

Qəbələ

13

Rəvan Feyziyev

Qəbələ

14

Əliəkbər Rzazadə

Qarabağ

15

Pünhan Qasımzadə

Neftçi

16

Abduləziz Cabbarlı

Qarabağ

17

İbrahim Babayev

Barselona (İspaniya)

18

Anar Hüseynov

Sabah

19

Əli Qazibəyov

Qarabağ

20

Həsən Nəzərli

Keçiören Spor (Tükiyə)

21

Hikmət Cəbrayılzadə

Qarabağ

22

Şahnur İsmayılov

Kəpəz

23

Nihad Orucəli

Sumqayıt

24

Toğrul Tapdıqlı

Sabah

