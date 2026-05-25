“Barselona”nın futbolçusu U-20 millimizlə Qəbələdə toplanışa qatılır - SİYAHI

20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası mayın 25-dən iyunun 10-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışı keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, hazırlıq prosesi çərçivəsində komanda məşqlərlə yanaşı qarşıdakı oyunlara və beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədilə bir araya gələcək.
Toplanışa dəvət olunan futbolçuların siyahısına İspaniyanın "Barselona" klubunda oynayan İbrahim Babayev də daxil edilib.
Toplanışa dəvət olunan futbolçuların siyahısı aşağıdakı kimidir:
|
Nr.
|
Ad / Soyad
|
Klub
|
1
|
Həbib Hüşənov
|
Qəbələ
|
2
|
Aftandil Arıxov
|
Sumqayıt
|
3
|
Ayxan Abbaszadə
|
Turan Tovuz
|
4
|
Uğur Qurbanlı
|
Qarabağ
|
5
|
Səttar Tahirzadə
|
Marcet (İspaniya)
|
6
|
Murad Qurbanov
|
Zirə
|
7
|
Həzrət Səmədov
|
Sabah
|
8
|
Rəşad Alışov
|
Qarabağ
|
9
|
Nadir Orucov
|
Sumqayıt
|
10
|
Əhməd Tarverdiyev
|
Sabah
|
11
|
Eltun Babazadə
|
Qarabağ
|
12
|
Ziya Şəkərxanov
|
Qəbələ
|
13
|
Rəvan Feyziyev
|
Qəbələ
|
14
|
Əliəkbər Rzazadə
|
Qarabağ
|
15
|
Pünhan Qasımzadə
|
Neftçi
|
16
|
Abduləziz Cabbarlı
|
Qarabağ
|
17
|
İbrahim Babayev
|
Barselona (İspaniya)
|
18
|
Anar Hüseynov
|
Sabah
|
19
|
Əli Qazibəyov
|
Qarabağ
|
20
|
Həsən Nəzərli
|
Keçiören Spor (Tükiyə)
|
21
|
Hikmət Cəbrayılzadə
|
Qarabağ
|
22
|
Şahnur İsmayılov
|
Kəpəz
|
23
|
Nihad Orucəli
|
Sumqayıt
|
24
|
Toğrul Tapdıqlı
|
Sabah