24 May 2026
AZ

“Qarabağ” Zakariya Savonu transfer etdi: Üç illik müqavilə

Futbol
Xəbərlər
24 May 2026 18:45
89
“Qarabağ” Zakariya Savonu transfer etdi: Üç illik müqavilə

Azərbaycanın “Qarabağ” futbol klubu İsveçin “Yurqorden” futbol klubundan Zakariya Savonu transfer edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi 26 yaşlı hücumçu ilə üç illik müqavilə imzalayıb. Tərəflər arasında aparılan danışıqlar müsbət nəticələnib və futbolçunun keçidi rəsmiləşib.

Savo 2025-ci ildən “Yurqorden”də çıxış edib. O, 2026-cı ildə icarə əsasında Kiprin “AEL” futbol klubunun formasını geyinib. Hücumçu karyerası ərzində İsveçin “Olimpik”, “Rozenqard”, “Oskarşamns AIK”, Norveçin “Start” və Kiprin “Aris” futbol klublarında da oynayıb.

İsveç mətbuatının məlumatına görə, “Qarabağ” Savo üçün “Yurqorden”ə 500 min avro (1 milyon AZN) ödəyib.

Qeyd edək ki, Zakariya Savo yay transfer pəncərəsində “Qarabağ”a qoşulan ikinci futbolçudur. Ondan əvvəl Jali Mauddibin keçidi rəsmiləşib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ayxan Abbasov: “Elvin Cəfərquliyev kimi futbolçunu itirə bilmərik”
19:17
Futbol

Ayxan Abbasov: “Elvin Cəfərquliyev kimi futbolçunu itirə bilmərik”

Baş məşqçi Elvin Cəfərquliyevi böyük çempionatlarda oynaya biləcək futbolçu hesab edir
Seriya A: “Parma”dan son turda qələbə
19:06
Futbol

Seriya A: “Parma”dan son turda qələbə

İtaliya təmsilçisi “Sassuolo”nu bir qolla məğlub etdi
Felipe Santos “Araz Naxçıvan”dan ayrılır
18:59
Futbol

Felipe Santos “Araz Naxçıvan”dan ayrılır

“Araz Naxçıvan”ın hücumçusu Felipe Santos klubdan ayrılır. İdman.Biz xəbər verir ki, bu haqda qol.az-a braziliyalı futbolçu özü məlumat verib. O, “Zirə” ilə matçın Naxçıvan təmsilçisində son oyunu olduğunu deyib. Felipe Santos bildirib ki, klubla müqaviləsi bitib, rəhbərliklə danışıqlarla aparsa da, razılığa gəlinməyib.

Dembele final öncəsi PSJ-ni qorxutdu
18:53
Futbol

Dembele final öncəsi PSJ-ni qorxutdu

Fransalı hücumçu “Arsenal”la həlledici oyun ərəfəsində daxili yoxlama matçında iştirak etməyib
Futbol üzrə U-14 Qızlar Liqasında çempion müəyyənləşdi - FOTO
18:25
Qadın futbolu

Futbol üzrə U-14 Qızlar Liqasında çempion müəyyənləşdi - FOTO

“Ulduz” finalda “Sabah”ı məğlub edərək kuboka sahib çıxdı
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq