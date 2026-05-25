25 May 2026
AZ

Evra Qvardiolanın gedişinə üzüldü: “Sevinməyin”

Futbol
Xəbərlər
25 May 2026 08:35
104
Evra Qvardiolanın gedişinə üzüldü: “Sevinməyin”

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol klubunun sabiq müdafiəçisi Patris Evra Pep Qvardiolanın “Mançester Siti”dən ayrılması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz “Goal”a istinadən xəbər verir ki, fransalı sabiq futbolçu Qvardiolanın gedişinə sevinmədiyini və onun işinə böyük hörmət etdiyini bildirib.

“Mənə kədərlidir. Əsl məşqçinin getməsinə görə məyusam. Onun işinə çox hörmət edirəm. Niyə sevinməliyəm? Bu klubun strukturu istənilən futbolçu və ya məşqçidən daha güclüdür. Ona görə də, uşaqlar, buna sevinməyin. Birincisi, bayram etməyə tələsməyin, bundan sonra “Siti”nin çökəcəyini təsəvvür edə bilmirəm”, - deyə Evra bildirib.

O, Qvardiolanı böyük məşqçi adlandırıb və futbolun belə mütəxəssisi itirməsinin təəssüf doğurduğunu vurğulayıb:

“Belə böyük məşqçinin aramızdan ayrılması üzücüdür. Onun Premyer Liqada qalacağını, yoxsa başqa yerə gedəcəyini bilmirəm. Futbolun Pep Qvardiolanı itirməsi təəssüf doğurur”.

Qeyd edək ki, “Mançester Siti” Qvardiola ilə son Premyer Liqa matçında “Aston Villa”ya 1:2 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Suaresdən het-trik, Messidən iki assist: MLS-də bir matçda 10 qol - VİDEO
09:16
Futbol

Suaresdən het-trik, Messidən iki assist: MLS-də bir matçda 10 qol - VİDEO

MLS-də 11 ildən sonra bir matçda 10 qol vurulub.
Maks Doumen Premyer Liqada tarix yazdı
09:13
Futbol

Maks Doumen Premyer Liqada tarix yazdı

“Arsenal”ın 16 yaşlı futbolçusu start heyətində rekord qırdı
Salahın “Fənərbağça”dan istədiyi maaş açıqlandı
08:42
Futbol

Salahın “Fənərbağça”dan istədiyi maaş açıqlandı

Misirli ulduzun Türkiyəyə keçidə isti yanaşdığı iddia olunur
Saliba sirri açdı: “Arsenal”ın çempion olacağını nə vaxt bilib?
07:46
Futbol

Saliba sirri açdı: “Arsenal”ın çempion olacağını nə vaxt bilib?

Fransalı müdafiəçi PSJ ilə final öncəsi komandasına güvənir
Flik “Barselona” futbolçularına tələb qoyub
06:34
Futbol

Flik “Barselona” futbolçularına tələb qoyub

Almaniyalı mütəxəssis növbəti mövsüm daha böyük hədəflər istəyir
Salahdan vida mesajı: “Hər şeyini vermək lazımdır”
05:23
Futbol

Salahdan vida mesajı: “Hər şeyini vermək lazımdır”

Misirli futbolçu “Liverpul”dan ayrılığın onun üçün çox ağır olduğunu bildirib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu