9 Aprel 2026
AZ

UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinin növbəti oyunları keçiriləcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 Aprel 2026 09:09
134
Bu gün UEFA Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin növbəti oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, İtaliya təmsilçisi “Bolonya” İngiltərənin “Aston Villa” klubunu qəbul edəcək.

Portuqaliya təmsilçisi “Portu”ilə İngiltərənin “Nottingem Forest” klubu üz-üzə gələcək. Qarşılaşmalar Bakı vaxtı ilə 23:00-da start götürəcək.

UEFA Avropa Liqası
1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar
9 aprel
23:00. “Portu” (Portuqaliya) - “Nottinqem Forest” (İngiltərə)
23:00. “Frayburq” (Almaniya) - “Selta” (İspaniya)
23:00. “Bolonya” (İtaliya) - “Aston Villa” (İngiltərə)

Qeyd edək ki, ötən gün Portuqaliyanın “Braqa” komandası evdə “Betis”lə (İspaniya) heç-heçə edib - 1:1.

İdman.Biz
Məqalədə:

