30 May 2026
AZ

Emil Holm zədə səbəbindən dünya çempionatını buraxacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
30 May 2026 21:39
90
Emil Holm zədə səbəbindən dünya çempionatını buraxacaq

“Bolonya” və İsveç millisinin müdafiəçisi Emil Holm zədə səbəbindən DÇ-2026-nı buraxacaq.

İdman.Biz bildirir ki, bu məlumatı İsveç Futbol Assosiasiyası yayıb.

Holm əzələ zədəsi alıb və bir neçə həftə oynaya bilməyəcək. “Dallas”lı Herman Yohansson onu “göy-sarılar”ın heyətində əvəz edəcək.

Emil Holm fevral ayından “Yuventus”da icarədədir. Ötən mövsüm 27 oyunda 1 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib. Yohansson bu mövsüm Böyük Futbol Liqasında (MLS) 14 oyunda 2 məhsuldar ötürmə edib.

2026-cı il dünya çempionatında İsveç F qrupunda Niderland, Yaponiya və Tunis milli komandaları ilə oynayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ançelotti Neymarın millidəki perspektivlərindən danışıb
20:15
DÇ-2026

Ançelotti Neymarın millidəki perspektivlərindən danışıb

Braziliya millisinin dünya çempionatındakı ilk oyunu Mərakeşə qarşı olacaq
DÇ-2026 iştirakçıları arasında ən bahalı millilər açıqlanıb
15:00
DÇ-2026

DÇ-2026 iştirakçıları arasında ən bahalı millilər açıqlanıb

Avropa milliləri liderdilər
Bukayo Saka DÇ-2026 öncəsi İngiltərə millisinə qarşı təzyiqdən danışıb
29 May 18:44
DÇ-2026

Bukayo Saka DÇ-2026 öncəsi İngiltərə millisinə qarşı təzyiqdən danışıb

İngiltərə çempionatda Xorvatiya, Qana və Panama ilə L qrupunda mübarizə aparacaq
Neymar 2-3 həftəlik sıradan çıxdı
28 May 19:15
DÇ-2026

Neymar 2-3 həftəlik sıradan çıxdı

Braziliyalı ulduzun zədəsi millinin düşərgəsində narahatlıq yaradıb
Dünya Çempionatının “naməlumu” bir anda ulduza çevrildi - FOTO
28 May 17:46
DÇ-2026

Dünya Çempionatının “naməlumu” bir anda ulduza çevrildi - FOTO

Tim Peyn argentinalı bloqerin çağırışından sonra yüz minlərlə izləyici qazanıb
Joao Pedro Ançelottinin qərarından danışdı
28 May 14:38
DÇ-2026

Joao Pedro Ançelottinin qərarından danışdı

“Çelsi”nin hücumçusu Braziliya millisinin heyətindən kənarda qalmasına münasibət bildirib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq
03:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq

Keçən mövsüm 34 oyunda Duqlas Luis bir qol vurub