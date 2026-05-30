Emil Holm zədə səbəbindən dünya çempionatını buraxacaq

“Bolonya” və İsveç millisinin müdafiəçisi Emil Holm zədə səbəbindən DÇ-2026-nı buraxacaq.
İdman.Biz bildirir ki, bu məlumatı İsveç Futbol Assosiasiyası yayıb.
Holm əzələ zədəsi alıb və bir neçə həftə oynaya bilməyəcək. “Dallas”lı Herman Yohansson onu “göy-sarılar”ın heyətində əvəz edəcək.
Emil Holm fevral ayından “Yuventus”da icarədədir. Ötən mövsüm 27 oyunda 1 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib. Yohansson bu mövsüm Böyük Futbol Liqasında (MLS) 14 oyunda 2 məhsuldar ötürmə edib.
2026-cı il dünya çempionatında İsveç F qrupunda Niderland, Yaponiya və Tunis milli komandaları ilə oynayacaq.