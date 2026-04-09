“Yuventus” cinah oyunçusunu “Nitsa”dan almaq niyyətindədir

“Yuventus” “Nitsa”dan icarəyə götürülmüş cinah müdafiəçisi Jeremi Boqanı saxlamağı planlaşdırır.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Turin klubu oyunçunun 4,8 milyon avroya satın alma seçimini aktivləşdirmək niyyətindədir. Oyunçunun oyunu komandanın məşqçilər heyətini heyran edib.
Bu mövsüm cinah müdafiəçisi bütün yarışlarda 10 oyun keçirib, üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. O, mart ayında İtaliya çempionatının ən yaxşı oyunçusu seçilib.
Jeremi Boqa cari mövsümün sonuna qədər “Yuventus”a icarəyə verilib.