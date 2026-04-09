“Çelsi” fanatları 17 yaşlı qazaxıstanlı futbolçunun oyununa heyran qaldı - VİDEO

Londonun “Çelsi” klubunun məşhur fan səhifəsi “Chelsea Loan Army” sosial “Kayrat”ın 17 yaşlı hücumçusu Dastan Satpayevin “Astana”ya qarşı oyundakı çıxışını yüksək qiymətləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, paylaşımda bildirilir ki, Dastan Satpayevin topla rəftarı, ötürmə vermək və qol duyumu yüksək səviyyədədir.
Qeyd edək ki, Satpayev Almatının “Kayrat” klubuna məxsusdur, lakin artıq Londonun “Çelsi” klubu ilə müqavilə ilkin razılıq əldə edib və 18 yaşını tamamladıqdan sonra – 2026-cı ilin yayında İngiltərə təmsilçisinə qoşulacaq.