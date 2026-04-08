8 Aprel 2026
AZ

“Bavariya” 2012-ci ildən bəri ilk dəfə Çempionlar Liqasında “Real Madrid”i məğlub edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 Aprel 2026 01:57
149
“Bavariya” Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyununda “Real Madrid”i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu, Almaniya komandasının 2012-ci ilin aprelindən bəri Çempionlar Liqasında “Real Madrid” üzərində ilk qələbəsidir.

O vaxt “Bavariya” Çempionlar Liqasının yarımfinalının ilk oyununda rəqiblərini 2:1 hesabı ilə məğlub etmiş, lakin cavab oyununda eyni hesabla məğlub olaraq, penaltilər seriyasında finala yüksəlmişdi.

2012-ci ildən bəri “Bavariya” və “Real Madrid” Çempionlar Liqasında 2014, 2017, 2018 və 2024-cü illərdə qarşılaşıblar. “Real Madrid” bu matçların altısında qalib gəlib, digər ikisi isə heç-heçə ilə başa çatıb.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə komandalar yoldaşlıq oyunları keçiriblər və “Bavariya” onlardan ikisində (2015 və 2019-cu illərdə), “Real Madrid” isə 2016-cı ildə qalib gəlib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe Çempionlar Liqasında ən çox qol vuran oyunçular siyahısında Raula çatır
02:15
Dünya futbolu

Mbappe Çempionlar Liqasında ən çox qol vuran oyunçular siyahısında Raula çatır

Siyahıya Kriştianu Ronaldu başçılıq edir
Virtz: “PSJ-yə qarşı ən yaxşı oyunumuzu göstərmək istəyirik”
01:39
Dünya futbolu

Virtz: “PSJ-yə qarşı ən yaxşı oyunumuzu göstərmək istəyirik”

Komandalar bu gün Parisdə qarşılaşacaqlar
Çempionlar Liqası: “Bavariya” və “Arsenal”dan səfər qələbəsi
01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya” və “Arsenal”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab qarşılaşmaları aprelin 15-də olacaq
Simeone Qrizmanna: “Cəmiyyətin sənin kimi insanlara ehtiyacı var”
00:39
Dünya futbolu

Simeone Qrizmanna: “Cəmiyyətin sənin kimi insanlara ehtiyacı var”

35 yaşlı hücumçu mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq
Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində çıxmaq üzrə Messinin rekordunu təkrarlayıb
00:18
Dünya futbolu

Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində çıxmaq üzrə Messinin rekordunu təkrarlayıb

Alman qapıçı Münhen klubunun start heyətində Çempionlar Liqasında 136 dəfə matça çıxıb
“Bavariya” ilə oyundan əvvəl çılpaq kişi “Real Madrid” avtobusunun qarşısına çıxıb
7 Aprel 23:59
Dünya futbolu

“Bavariya” ilə oyundan əvvəl çılpaq kişi “Real Madrid” avtobusunun qarşısına çıxıb

Bu davranışın səbəbləri məlum deyil

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq