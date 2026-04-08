Kimmix: “İtaliyanın DÇ-2026-ya vəsiqə qazanmamasına sevinmirəm”

“Bavariya”nın və Almaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Coşua Kimmix İtaliya millisinin 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməməsi barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, italyanlar pley-off matçında Bosniya və Herseqovinaya məğlub olublar (1:1, penaltilər seriyasında 1:4).
“Bu, İtaliyanın qaçırdığı üçüncü dünya çempionatıdır, amma onlar həm də Avropa Çempionatını qazanıblar. Bunu unutmamalıyıq. Biz onu qazana bilmədik. Son on ildə biz yalnız Konfederasiyalar Kubokunu qazanmışıq, ona görə də bəlkə də bu barədə danışmaq üçün ən yaxşı insan deyiləm, amma əlbəttə ki, həmişə ümid edirəm ki, İtaliya həm Avropa, həm də dünya çempionatında oynayacaq.
İtaliya dünya çempionatında görmək istədiyim əla oyunçuları olan əla bir ölkədir, ona görə də işlərin necə getməsindən məmnun deyiləm”, - “Sky Sport” Kimmixin sözlərini sitat gətirir.