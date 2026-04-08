8 Aprel 2026
AZ

Kimmix: “İtaliyanın DÇ-2026-ya vəsiqə qazanmamasına sevinmirəm”

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 Aprel 2026 03:03
376
“Bavariya”nın və Almaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Coşua Kimmix İtaliya millisinin 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməməsi barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, italyanlar pley-off matçında Bosniya və Herseqovinaya məğlub olublar (1:1, penaltilər seriyasında 1:4).

“Bu, İtaliyanın qaçırdığı üçüncü dünya çempionatıdır, amma onlar həm də Avropa Çempionatını qazanıblar. Bunu unutmamalıyıq. Biz onu qazana bilmədik. Son on ildə biz yalnız Konfederasiyalar Kubokunu qazanmışıq, ona görə də bəlkə də bu barədə danışmaq üçün ən yaxşı insan deyiləm, amma əlbəttə ki, həmişə ümid edirəm ki, İtaliya həm Avropa, həm də dünya çempionatında oynayacaq.

İtaliya dünya çempionatında görmək istədiyim əla oyunçuları olan əla bir ölkədir, ona görə də işlərin necə getməsindən məmnun deyiləm”, - “Sky Sport” Kimmixin sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe Çempionlar Liqasında ən çox qol vuran oyunçular siyahısında Raula çatır
02:15
Dünya futbolu

Mbappe Çempionlar Liqasında ən çox qol vuran oyunçular siyahısında Raula çatır

Siyahıya Kriştianu Ronaldu başçılıq edir
“Bavariya” 2012-ci ildən bəri ilk dəfə Çempionlar Liqasında “Real Madrid”i məğlub edib
01:57
Dünya futbolu

“Bavariya” 2012-ci ildən bəri ilk dəfə Çempionlar Liqasında “Real Madrid”i məğlub edib

2012-ci ildən bəri “Bavariya” və “Real Madrid” Çempionlar Liqasında 4 dəfə qarşılaşıblar
Virtz: “PSJ-yə qarşı ən yaxşı oyunumuzu göstərmək istəyirik”
01:39
Dünya futbolu

Virtz: “PSJ-yə qarşı ən yaxşı oyunumuzu göstərmək istəyirik”

Komandalar bu gün Parisdə qarşılaşacaqlar
Çempionlar Liqası: “Bavariya” və “Arsenal”dan səfər qələbəsi
01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya” və “Arsenal”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab qarşılaşmaları aprelin 15-də olacaq
Simeone Qrizmanna: “Cəmiyyətin sənin kimi insanlara ehtiyacı var”
00:39
Dünya futbolu

Simeone Qrizmanna: “Cəmiyyətin sənin kimi insanlara ehtiyacı var”

35 yaşlı hücumçu mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq
Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində çıxmaq üzrə Messinin rekordunu təkrarlayıb
00:18
Dünya futbolu

Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində çıxmaq üzrə Messinin rekordunu təkrarlayıb

Alman qapıçı Münhen klubunun start heyətində Çempionlar Liqasında 136 dəfə matça çıxıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq