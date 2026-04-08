Simeone Qrizmanna: “Cəmiyyətin sənin kimi insanlara ehtiyacı var”

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının “Barselona” ilə ilk oyunundan əvvəl mətbuat konfransında hücumçu Antuan Qrizmanna müraciət edib.
İdman.Biz bildirir ki, 35 yaşlı hücumçu mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq və MLS-in “Orlando Siti” komandasına qoşulacaq.
“Barselona” – “Atletiko” görüşü 8 apreldə, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
“Hər hansı bir sualı cavablandırmazdan əvvəl, bir “Atletiko Madrid”in məşqçisi və azarkeşi olaraq, bu gün Antuanla birlikdə mətbuat konfransında iştirak edərək bütün işinizə və təvazökarlığınıza görə sizə təşəkkür etmək fürsətindən istifadə etmək istərdim. Siz bugünkü gənclər üçün heyranlığa layiq bir insansınız; cəmiyyətin sizin kimi insanlara ehtiyacı var.
Bizim üçün etdiyiniz və etməyə davam etdiyiniz hər şeyə görə və sizdən etməyə davam etməyinizi xahiş etdiyim hər şeyə görə təşəkkür edirəm. Sədaqətinizə, peşəkar və insan kimi davranışınıza, məşqçi-oyunçu və dostluq arasındakı incə xətti keçmədən bir ailə olaraq gözəl münasibətlərimizi necə qoruyacağınızı bildiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizi ilk növbədə oyunçu, sonra isə dost kimi görürəm.
Səkkiz liqa oyunu, bir Kral Kuboku matçı qalıb və Tanrı imkan versə, daha beş Çempionlar Liqası oyunu oynayacağıq. Buna görə də zövq almağınızı istəyirəm. Sizi çox sevirəm. Bu gün burada “Atletiko” azarkeşi olsaydı, eyni şeyi deyərdi. Mən də onlarla tamamilə razıyam.
Mən sizin məşqçinizəm və bilirsiniz ki, sabah işləməsəniz,... əvəzləndi. Bağışlayın, sadəcə bu sözləri demək istəyirdim (göz yaşlarımı saxlayaraq)”, - deyə “Atletiko Universe” Simeonenin X-in sosial media hesabında dediyi sözləri sitat gətirir.