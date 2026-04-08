AZ

Virtz: “PSJ-yə qarşı ən yaxşı oyunumuzu göstərmək istəyirik”

Dünya futbolu
Xəbərlər
170
“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Florian Virtz Çempionlar Liqasının 1/4 finalının ilk oyunundan əvvəl “Pari Sen-Jermen”lə qarşılaşacaqları komandanın baş məşqçisi Arne Slota olan inamı barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar bu gün Parisdə qarşılaşacaqlar.

“Bu mövsüm artıq böyük matçlarda yaxşı olduğumuzu göstərmişik. Bu, xüsusilə Çempionlar Liqasında özünü göstərir. Əvvəlki turda “Qalatasaray”a qarşı oyunlar asan deyildi; onlar güclü komandadır. Biz özümüzə inanırıq.
Komandamız bacarıqlı məşqçinin rəhbərliyi altında güclü şəxsiyyətlərə malik istedadlı oyunçulardan ibarətdir. O, bizi matça bacardığı qədər hazırlamağa çalışır. Biz özümüzə inanırıq; cavab oyunu evdə olacaq ki, bu da üstünlük ola bilər. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün əlimizdən gələni etməyə çalışırıq.

Məşqçimiz üçün oynayırıqmı? Bəli, əlbəttə. Məşqçimizə inanırıq. Komanda ona inanmalıdır, çünki onunla bu oyunçular ötən mövsüm çempion oldular.

Bu mövsüm çoxlu əla oyunlar oynadıq. Daha yaxşı vəziyyətdə olmaq istəyirik, amma işlər olduğu kimi inkişaf edir və hələ də mübarizə aparmalı olduğumuz çox şey var. Məşqçimizə inanırıq və sabah ən yaxşı nəticəmizi göstərmək istəyirik”, - deyə Virtz BBC-yə bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe Çempionlar Liqasında ən çox qol vuran oyunçular siyahısında Raula çatır
02:15
Dünya futbolu

Mbappe Çempionlar Liqasında ən çox qol vuran oyunçular siyahısında Raula çatır

Siyahıya Kriştianu Ronaldu başçılıq edir
“Bavariya” 2012-ci ildən bəri ilk dəfə Çempionlar Liqasında “Real Madrid”i məğlub edib
01:57
Dünya futbolu

“Bavariya” 2012-ci ildən bəri ilk dəfə Çempionlar Liqasında “Real Madrid”i məğlub edib

2012-ci ildən bəri “Bavariya” və “Real Madrid” Çempionlar Liqasında 4 dəfə qarşılaşıblar
Çempionlar Liqası: “Bavariya” və “Arsenal”dan səfər qələbəsi
01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya” və “Arsenal”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab qarşılaşmaları aprelin 15-də olacaq
Simeone Qrizmanna: “Cəmiyyətin sənin kimi insanlara ehtiyacı var”
00:39
Dünya futbolu

Simeone Qrizmanna: “Cəmiyyətin sənin kimi insanlara ehtiyacı var”

35 yaşlı hücumçu mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq
Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində çıxmaq üzrə Messinin rekordunu təkrarlayıb
00:18
Dünya futbolu

Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində çıxmaq üzrə Messinin rekordunu təkrarlayıb

Alman qapıçı Münhen klubunun start heyətində Çempionlar Liqasında 136 dəfə matça çıxıb
“Bavariya” ilə oyundan əvvəl çılpaq kişi “Real Madrid” avtobusunun qarşısına çıxıb
7 Aprel 23:59
Dünya futbolu

“Bavariya” ilə oyundan əvvəl çılpaq kişi “Real Madrid” avtobusunun qarşısına çıxıb

Bu davranışın səbəbləri məlum deyil

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq