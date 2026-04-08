Virtz: “PSJ-yə qarşı ən yaxşı oyunumuzu göstərmək istəyirik”

“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Florian Virtz Çempionlar Liqasının 1/4 finalının ilk oyunundan əvvəl “Pari Sen-Jermen”lə qarşılaşacaqları komandanın baş məşqçisi Arne Slota olan inamı barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar bu gün Parisdə qarşılaşacaqlar.
“Bu mövsüm artıq böyük matçlarda yaxşı olduğumuzu göstərmişik. Bu, xüsusilə Çempionlar Liqasında özünü göstərir. Əvvəlki turda “Qalatasaray”a qarşı oyunlar asan deyildi; onlar güclü komandadır. Biz özümüzə inanırıq.
Komandamız bacarıqlı məşqçinin rəhbərliyi altında güclü şəxsiyyətlərə malik istedadlı oyunçulardan ibarətdir. O, bizi matça bacardığı qədər hazırlamağa çalışır. Biz özümüzə inanırıq; cavab oyunu evdə olacaq ki, bu da üstünlük ola bilər. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün əlimizdən gələni etməyə çalışırıq.
Məşqçimiz üçün oynayırıqmı? Bəli, əlbəttə. Məşqçimizə inanırıq. Komanda ona inanmalıdır, çünki onunla bu oyunçular ötən mövsüm çempion oldular.
Bu mövsüm çoxlu əla oyunlar oynadıq. Daha yaxşı vəziyyətdə olmaq istəyirik, amma işlər olduğu kimi inkişaf edir və hələ də mübarizə aparmalı olduğumuz çox şey var. Məşqçimizə inanırıq və sabah ən yaxşı nəticəmizi göstərmək istəyirik”, - deyə Virtz BBC-yə bildirib.