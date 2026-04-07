“Bavariya” ilə oyundan əvvəl çılpaq kişi “Real Madrid” avtobusunun qarşısına çıxıb

“Real Madrid” və “Bavariya” arasında Çempionlar Liqasının dörddəbir final matçından əvvəl qəribə hadisə baş verib.
İdman.Biz bildirir ki, çılpaq kişi Madrid komandasının avtobusunun keçdiyi yola çıxıb.
Bu davranışın səbəbləri məlum deyil, lakin kişinin bədəni hansısa simvolla boyanıb. Polis nəfəri kişini təpiklə dayandırmağa çalışıb, lakin onu vura bilməyib. Kişi bayraq açmağa çalışıb.
“Real Madrid” və “Bavariya” arasında Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyunu Madriddəki “Santyaqo Bernabeu” stadionunda keçirilir.