8 Aprel 2026
“Bavariya” ilə oyundan əvvəl çılpaq kişi “Real Madrid” avtobusunun qarşısına çıxıb

7 Aprel 2026 23:59
“Real Madrid” və “Bavariya” arasında Çempionlar Liqasının dörddəbir final matçından əvvəl qəribə hadisə baş verib.

İdman.Biz bildirir ki, çılpaq kişi Madrid komandasının avtobusunun keçdiyi yola çıxıb.

Bu davranışın səbəbləri məlum deyil, lakin kişinin bədəni hansısa simvolla boyanıb. Polis nəfəri kişini təpiklə dayandırmağa çalışıb, lakin onu vura bilməyib. Kişi bayraq açmağa çalışıb.

“Real Madrid” və “Bavariya” arasında Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyunu Madriddəki “Santyaqo Bernabeu” stadionunda keçirilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çempionlar Liqası: “Bavariya” və “Arsenal”dan səfər qələbəsi
01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya” və “Arsenal”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab qarşılaşmaları aprelin 15-də olacaq
Simeone Qrizmanna: “Cəmiyyətin sənin kimi insanlara ehtiyacı var”
00:39
Dünya futbolu

Simeone Qrizmanna: “Cəmiyyətin sənin kimi insanlara ehtiyacı var”

35 yaşlı hücumçu mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq
Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində çıxmaq üzrə Messinin rekordunu təkrarlayıb
00:18
Dünya futbolu

Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində çıxmaq üzrə Messinin rekordunu təkrarlayıb

Alman qapıçı Münhen klubunun start heyətində Çempionlar Liqasında 136 dəfə matça çıxıb
Dino Baccio: “İtalyan futbolu maraqsız olub”
7 Aprel 23:30
Dünya futbolu

Dino Baccio: “İtalyan futbolu maraqsız olub”

İtaliya millisi ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib
Luis Enrike Ekitikenin inkişafından danışıb
7 Aprel 23:16
Dünya futbolu

Luis Enrike Ekitikenin inkişafından danışıb

Bu mövsüm Ekitike bütün yarışlarda 43 oyunda meydana çıxıb
CTA, Martinin “Atletiko” ilə matçda qırmızı vərəqə almalı olduğunu bildirib
7 Aprel 22:44
Dünya futbolu

CTA, Martinin “Atletiko” ilə matçda qırmızı vərəqə almalı olduğunu bildirib

Hakim Martinə qırmızı vərəqə göstərib, lakin hadisəni nəzərdən keçirdikdən sonra onu sarı vərəqəyə çevirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq