7 Aprel 2026
7 Aprel 2026 23:16
Luis Enrike Ekitikenin inkişafından danışıb

“Pari Sen-Jermen”in baş məşqçisi Luis Enrike, UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final mərhələsinin ilk oyunundan əvvəl “Liverpul”un oyunçusu Uqo Ekitike haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Ekitike əvvəllər PSJ-də oynayıb.

“Mən adətən komandamızın üzvü olmayan oyunçular haqqında danışmıram, amma o, burada uzun bir yol qət edib, Almaniyada, sonra Liverpulda uğur qazanıb və indi beynəlxalq səviyyəlidir. Hugo burada oynayarkən çox gənc olduğunu nəzərə alsaq, bu, təbiidir. Amma indi Liverpul oyunçuları haqqında danışmağın vaxtı deyil”, - deyə L'Équipe Enrikedən sitat gətirir.

Bu mövsüm Ekitike bütün yarışlarda 43 oyunda meydana çıxıb, 17 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
