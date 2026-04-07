Rafinya komandasına paltardəyişmə otağından dəstək olacaq

Çərşənbə günü “Barselona” Çempionlar Liqasının dörddəbir finalında “Atletiko Madrid”lə ev oyunu keçirəcək.
İdman.Biz-in AS-a istinadən verdiyi məlumata görə, "Barselona"nın cinah oyunçusu Rafinya Braziliya millisində olarkən aldığı zədə səbəbindən oynaya bilməyəcək.
Lakin braziliyalı paltardəyişmə otağında komanda ilə birlikdə olacaq və lider kimi komanda yoldaşlarına dəstək olmaq niyyətindədir. Zədədən sonra Rafinya baş məşqçi Hans-Diter Flikin icazəsi ilə bir müddət ailəsi ilə birlikdə Braziliyada qalsa da, daha sonra “Barselona”ya qayıdıb.
“Barselona” İspaniya liqasının son oyununda səfərdə "Atletiko Madrid"i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.