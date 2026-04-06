AZ

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Aprel 2026 21:37
142
“Qəbələ”nin eks-məşqçisi bir klubda oynamış ən yaxşı oyunçulardan biridir - BBC

2010/11-ci illərdə “Qəbələ”ni çalışdırmış ingiltərəli Toni Adams yalnız bir klubda oynamış ən yaxşı futbolçular siyahısına daxil edilib.

BBC reytinqində “Arsenal”ın 4-cü yerdə qərarlaşıb. “Roma”nın keçmiş kapitanı Françesko Totti birinci yeri tutub.

Siyahı belədir:

1. Françesko Totti (Roma, 1992-2017)
2. Paolo Maldini (Milan, 1984-2009)
3. Rayan Giqqz (Mançester Yunayted, 1990-2014)
4. Toni Adams (Arsenal, 1983-2002)
5. Karles Puyol (Barselona, 1996-2014)
6. Caymi Karrager (Liverpul, 1996-2013)
7. Mett Le Tissye (Sauthempton, 1986-2002)
8. Cüzeppe Berqomi (İnter, 1979-1999)
9. Lev Yaşin (“Dinamo Moskva”, 1950-1970)
10. İnyaki Uilyams (Atletik, 2014-cü ildən)

İdman.Biz
Məqalədə:

