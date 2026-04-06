AZ

Şirer: “Siti”nin İngiltərə Kubokunu qazanması məni təəccübləndirməz”

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Aprel 2026 21:22
154
“Nyukasl Yunayted” və İngiltərə millisinin keçmiş futbolçusu Alan Şirer “Arsenal”ın İngiltərə Kubokundan çıxmasının Premyer Liqa titul yarışına təsirindən danışıb.

“İngiltərə Kubokundan çıxdıqdan sonra “Arsenal”ın səy göstərdiyinə nail olması psixoloji cəhətdən inanılmaz dərəcədə çətin olacaq. "Mançester Siti" FA Kubokunu qazansaydı, heç təəccüblənməzdim; onlar bu mövsüm artıq bir kubok qazanıblar. Bununla belə, "Mançester Siti”nin Premyer Liqanı qazanacağına inanmıram; onlar həmçinin Çempionlar Liqasında da çətinlik çəkiblər. “Mançester Siti”nin Kubokda çətin heç-heçəsi var, amma onların təcrübəsi bu matça favorit kimi yanaşmağa imkan verəcək. Onlar dörddəbir finalda “Liverpul”u məğlub ediblər, ona görə də kuboku qazanmaq üçün hər şansları var”, - Şirer BBC-yə bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

