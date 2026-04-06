“Arsenal”dan qəribə məşq: Arteta nə etmək istəyir? - VİDEO

“Arsenal” Çempionlar Liqasının dörddəbir finalında “Sportinq”ə qarşı oyundan əvvəl qəribə bir məşq keçirib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun aprelin 7-də olacaq.
Komanda ardıcıl iki yarışdan kənarlaşdırıldıqdan sonra oyunçular meydanda diyircəkli qələm gəzdirməyi məşq ediblər və topu başlarında tutaraq qol-qola yeriyiblər. Arteta hesab edir ki, bu cür məşqlər oyunçuların “eyni anda iki şeyə diqqət yetirməsinə” kömək edəcək.
Sosial mediada “Arsenal” azarkeşləri klubun “həm Premyer Liqa, həm də Çempionlar Liqası titulunu əldən verməyə diqqət yetirəcəyindən” qorxurlar.