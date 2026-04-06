7 Aprel 2026
AZ

“Real Madrid” yayda Kamavinqanı sata bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Aprel 2026 23:08
151
Əgər sərfəli təklif gələrsə, “Real Madrid” bu yay 23 yaşlı yarımmüdafiəçi Eduardo Kamavinqanı satmağı düşünür.

İdman.Biz bu barədə “L'Équipe”ə istinadən məlumat verir.

Nəşrin məlumatına görə, Madrid klubu oyunçunun potensialını tam şəkildə reallaşdıra bilməməsindən məyusdur. Fransız artıq komanda tərəfindən toxunulmaz hesab edilmir və karyerasını “Real Madrid”də davam etdirməkdənsə, ayrılmağa daha yaxındır. Onun karyerasının sonrakı inkişafı üçün ən çox ehtimal olunan variant İngiltərə Premyer Liqasıdır.

Kamavinqa 2021-ci ilin avqustunda “Real Madrid”ə qoşulub və 2027-ci ilə qədər 40 milyon avroya müqavilə imzalayıb. Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 35 oyunda iştirak edib, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ferdinand: “Yamal yenidən futbolu sevməyimə kömək etdi”
6 Aprel 23:54
Dünya futbolu

Ferdinand: “Yamal yenidən futbolu sevməyimə kömək etdi”

Ferdinand Yamalın oyunçu və insan kimi keyfiyyətlərini vurğulayıb
Kompani: “Real”la matçın nəticəsi xırda detallardan asılı olacaq”
6 Aprel 23:39
Dünya futbolu

Kompani: “Real”la matçın nəticəsi xırda detallardan asılı olacaq”

Qarşılaşma aprelin 7-də Madriddə olacaq
“Yuventus” “Cenoa” üzərində inamlı qələbə qazanıb
6 Aprel 22:06
Futbol

“Yuventus” “Cenoa” üzərində inamlı qələbə qazanıb - YENİLƏNİR + VİDEO

“Yuventus” 57 xalla İtaliyanın yüksək liqasında beşincidir
“Qəbələ”nin eks-məşqçisi bir klubda oynamış ən yaxşı oyunçulardan biridir - BBC
6 Aprel 21:37
Dünya futbolu

“Qəbələ”nin eks-məşqçisi bir klubda oynamış ən yaxşı oyunçulardan biridir - BBC

Totti bir klubda oynamış ən yaxşı oyunçudur
Şirer: “Siti”nin İngiltərə Kubokunu qazanması məni təəccübləndirməz”
6 Aprel 21:22
Dünya futbolu

Şirer: “Siti”nin İngiltərə Kubokunu qazanması məni təəccübləndirməz”

İngiltərə Kubokunun ¼ finalında “Mançester Siti” “Arsenal”ı məğlub edib
Vinisius Lamin Yamalı irqçiliyə qarşı mübarizəyə qoşulmağa çağırıb
6 Aprel 21:06
Dünya futbolu

Vinisius Lamin Yamalı irqçiliyə qarşı mübarizəyə qoşulmağa çağırıb

“Barselona”nın hücumçusu Lamin Yamalı mövqe tutmağa çağırıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur