“Real Madrid” yayda Kamavinqanı sata bilər

Əgər sərfəli təklif gələrsə, “Real Madrid” bu yay 23 yaşlı yarımmüdafiəçi Eduardo Kamavinqanı satmağı düşünür.
İdman.Biz bu barədə “L'Équipe”ə istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, Madrid klubu oyunçunun potensialını tam şəkildə reallaşdıra bilməməsindən məyusdur. Fransız artıq komanda tərəfindən toxunulmaz hesab edilmir və karyerasını “Real Madrid”də davam etdirməkdənsə, ayrılmağa daha yaxındır. Onun karyerasının sonrakı inkişafı üçün ən çox ehtimal olunan variant İngiltərə Premyer Liqasıdır.
Kamavinqa 2021-ci ilin avqustunda “Real Madrid”ə qoşulub və 2027-ci ilə qədər 40 milyon avroya müqavilə imzalayıb. Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 35 oyunda iştirak edib, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.