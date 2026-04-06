6 Aprel 2026 21:06
Vinisius Lamin Yamalı irqçiliyə qarşı mübarizəyə qoşulmağa çağırıb

“Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Junior irqçilik problemi barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, o, “Barselona”nın hücumçusu Lamin Yamalı mövqe tutmağa çağırıb.

“Bu, mürəkkəb bir məsələdir və tez-tez baş verir. Lamin Yamalın bu mübarizəni davam etdirməsi vacibdir. Biz məşhuruq, pulumuz var, bu məsələləri tarazlaşdıra bilərik... amma yazıq qaradərililər bizdən daha çətindir. Mən İspaniya, Almaniya və ya Portuqaliyanın irqçi ölkələr olduğunu demirəm. Hər ölkədə irqçilər var və birlikdə mübarizə aparsaq, ümid edirəm ki, digər oyunçular və insanlar bundan əziyyət çəkməyəcəklər”, - deyə AS Vinisiusdan sitat gətirir.

