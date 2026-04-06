Ranokkia: “Bastoni İtaliyadan çətin ayrılmaq istəsin”

“İnter”in keçmiş oyunçusu Andrea Ranokkia “neradzurri”nin müdafiəçisi Alessandro Bastoninin “Barselona”ya mümkün gedişi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
“Bastoni gözəl insandır və onu bu vəziyyətdə xilas edən də elə budur (İtaliyanın 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməməsini nəzərdə tutur - red.).
Kristian Kivu komandadakı uşaqlara qayğı göstərir, onlara özünəinam aşılayır. Mən indi İtaliya çempionatından ayrılmazdım və yəqin ki, Alessandro özü də bunu istəmir. Başqaları bundan sarsılar və evlərini tərk etməyə məcbur olardılar. Təhdidlər həyat yoldaşına və qızına təsir etsə də, o, çox şeyə göz yumur. Belə şeylər təsir göstərə bilər”, - deyə İdman.Biz Ranokkianın sözlərini sitat gətirir.