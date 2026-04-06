“Tottenhem” Kanye Uestə öz stadionunda çıxış etməyə icazə verməyib

Londonun “Tottenhem” klubu amerikalı reper və prodüser Kanye Uestin öz stadionunda çıxış etməsinə icazə verməyib.
İdman.Biz-in “Daily Mail”ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu qərara səbəb sənətçinin antisemit açıqlamaları və klubun yəhudi icması ilə tarixi əlaqələri olub.
Əvəzində reper “Wireless Festival”da çıxış etməyə dəvət edilib. Bu qərar sərt tənqidlərlə qarşılanıb və iki əsas sponsorun tədbirdən çıxmasına səbəb olub.
“Pepsi” Kanye Uestin festivaldakı əsas çıxışına etiraz olaraq sponsorluğunu geri götürdüyünü açıqlayıb. Bir neçə saat sonra “Guinness”in sahibi Diageo, “Johnnie Walker” və “Captain Morgan” da “Pepsi”yə qoşulub.
Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer vəziyyətə münasibət bildirib və festivalın Kanye Uesti dəvət etmək qərarını “dərin narahatlıq doğuran” adlandırıb. O qeyd edib ki, reperin əvvəlki antisemit açıqlamaları nəzərə alınmaqla, onun ölkəyə girişinə qadağa qoyulması ehtimalı var.