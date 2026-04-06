“Tottenhem” Kanye Uestə öz stadionunda çıxış etməyə icazə verməyib

Londonun “Tottenhem” klubu amerikalı reper və prodüser Kanye Uestin öz stadionunda çıxış etməsinə icazə verməyib.

İdman.Biz-in “Daily Mail”ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu qərara səbəb sənətçinin antisemit açıqlamaları və klubun yəhudi icması ilə tarixi əlaqələri olub.

Əvəzində reper “Wireless Festival”da çıxış etməyə dəvət edilib. Bu qərar sərt tənqidlərlə qarşılanıb və iki əsas sponsorun tədbirdən çıxmasına səbəb olub.

“Pepsi” Kanye Uestin festivaldakı əsas çıxışına etiraz olaraq sponsorluğunu geri götürdüyünü açıqlayıb. Bir neçə saat sonra “Guinness”in sahibi Diageo, “Johnnie Walker” və “Captain Morgan” da “Pepsi”yə qoşulub.

Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer vəziyyətə münasibət bildirib və festivalın Kanye Uesti dəvət etmək qərarını “dərin narahatlıq doğuran” adlandırıb. O qeyd edib ki, reperin əvvəlki antisemit açıqlamaları nəzərə alınmaqla, onun ölkəyə girişinə qadağa qoyulması ehtimalı var.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal”dan qəribə məşq: Arteta nə etmək istəyir?
20:37
Dünya futbolu

“Arsenal”dan qəribə məşq: Arteta nə etmək istəyir? - VİDEO

Komanda ardıcıl iki yarışdan kənarlaşdırıldıqdan sonra məşqin formasını dəyişib
Ranokkia: “Bastoni İtaliyadan çətin ayrılmaq istəsin”
20:22
Dünya futbolu

Ranokkia: “Bastoni İtaliyadan çətin ayrılmaq istəsin”

Alessandro Bastoninin “Barselona”ya mümkün transferi gündəmdədir
Keyn “Real Madrid”lə oyundan əvvəl “Bavariya” ilə məşqlərə qayıdıb
19:52
Dünya futbolu

Keyn “Real Madrid”lə oyundan əvvəl “Bavariya” ilə məşqlərə qayıdıb

Bu yaxınlarda Münhen klubu Keynin gələcəyi ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb
“Barselona” müdafiəçi Jül Kundeni satır
19:36
Dünya futbolu

“Barselona” müdafiəçi Jül Kundeni satır

27 yaşlı müdafiəçinin bazar dəyəri 65 milyon avrodur
“Atalanta” “Leççe”ni səfərdə darmadağın edib
19:11
Futbol

“Atalanta” “Leççe”ni səfərdə darmadağın edib - YENİLƏNİR

53 xal toplayan “Atalanta” 7-ci yerdədir
Arbeloa “Bavariya”nın güclü tərəflərini açıqlayıb
18:51
Dünya futbolu

Arbeloa “Bavariya”nın güclü tərəflərini açıqlayıb

Komandalar arasında ilk oyun aprelin 7-də keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək